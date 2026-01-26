BP 3.200 Home
Мощната нагнетателна помпа BP 3.200 Home с интегриран резервоар за компенсиране на налягането автоматично изпомпва евтина вода за сервизни нужди в цялата къща.
Евтина вода за перални машини, тоалетни и др.: Впечатляващата нагнетателна помпа BP 3.200 Home отговаря на високите стандарти за качество на Kärcher и снабдява домакинствата с надежден източник на вода за сервизни нужди. Тя позволява на потребителите лесно да свържат и използват алтернативни източници на вода като кладенци или цистерни - автоматично, с точното налягане и капацитет. BP 3.200 Home се включва и изключва автоматично. Помпата е оборудвана с широк набор от функции, като възвратен клапан, вграден индикатор за налягане, съд за компенсиране на налягането (19 литра) и термична защита. Ергономичната дръжка за носене я прави лесна за обслужване и транспортиране. Основата на помпа може да бъде фиксирана към пода с винтове, за да се гарантира, че стои стабилно. BP 3.200 Home е лесна за използване с превключвател за включване/изключване директно на помпата. Висококачествените компоненти като фланец от неръждаема стомана и двигателен вал не само изглеждат привлекателни, но и гарантират изключително дълъг експлоатационен живот.
Характеристики и предимства
Издръжлива и с дълъг експлоатационен животКерхер предлага възможност за удължаване на гаранцията на пет години.
Интегрирана термална защитаФункция за предотвратяване на прегряване
Фланци и валове от неръждаема стоманаЗдрави материали за дълъг срок на експлоатация
Интегриран индикатор за налягане
- Перфектни сервиз и контрол
Оптимизирани връзки
- Перфектно пасващата система за уплътнение дава възможност за свързване на помпата без да се използват инструменти.
Отделен отвор за пълнене
- Лесно пълнене преди употреба.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|600
|Максимален дебит (л/ч)
|< 3200
|Височина на дебита (м)
|макс. 36
|Налягане (бар)
|макс. 3,6
|Работно налягане (бар)
|1,5 - 2,8
|Максимална височина на засмукване (м)
|8
|Температура на работа (°C)
|макс. 35
|Свързваща резба
|G1
|Захранващ кабел (м)
|1
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|черен
|Тегло без аксесоари (кг)
|10,439
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|12,9
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|439 x 269 x 517
Обхват на доставката
- Включва два адаптора за G1
Оборудване
- Интегриран контейнер за компенсация на налягането: 19 л
- Интегриран индикатор за налягане
- Защитен ключ за вкл./изкл.
- Термозащита
- Фланци и валове от неръждаема стомана
- Вкл. възвратен клапан
- Отделен отвор за пълнене
- Клапан за източване на водата
Видео
Сфера на приложение
- За захранване с вода за сервизни нужди на тоалетни и перални.