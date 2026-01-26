Евтина вода за перални машини, тоалетни и др.: Впечатляващата нагнетателна помпа BP 3.200 Home отговаря на високите стандарти за качество на Kärcher и снабдява домакинствата с надежден източник на вода за сервизни нужди. Тя позволява на потребителите лесно да свържат и използват алтернативни източници на вода като кладенци или цистерни - автоматично, с точното налягане и капацитет. BP 3.200 Home се включва и изключва автоматично. Помпата е оборудвана с широк набор от функции, като възвратен клапан, вграден индикатор за налягане, съд за компенсиране на налягането (19 литра) и термична защита. Ергономичната дръжка за носене я прави лесна за обслужване и транспортиране. Основата на помпа може да бъде фиксирана към пода с винтове, за да се гарантира, че стои стабилно. BP 3.200 Home е лесна за използване с превключвател за включване/изключване директно на помпата. Висококачествените компоненти като фланец от неръждаема стомана и двигателен вал не само изглеждат привлекателни, но и гарантират изключително дълъг експлоатационен живот.