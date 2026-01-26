BP 3.200 Home

Мощната нагнетателна помпа BP 3.200 Home с интегриран резервоар за компенсиране на налягането автоматично изпомпва евтина вода за сервизни нужди в цялата къща.

Евтина вода за перални машини, тоалетни и др.: Впечатляващата нагнетателна помпа BP 3.200 Home отговаря на високите стандарти за качество на Kärcher и снабдява домакинствата с надежден източник на вода за сервизни нужди. Тя позволява на потребителите лесно да свържат и използват алтернативни източници на вода като кладенци или цистерни - автоматично, с точното налягане и капацитет. BP 3.200 Home се включва и изключва автоматично. Помпата е оборудвана с широк набор от функции, като възвратен клапан, вграден индикатор за налягане, съд за компенсиране на налягането (19 литра) и термична защита. Ергономичната дръжка за носене я прави лесна за обслужване и транспортиране. Основата на помпа може да бъде фиксирана към пода с винтове, за да се гарантира, че стои стабилно. BP 3.200 Home е лесна за използване с превключвател за включване/изключване директно на помпата. Висококачествените компоненти като фланец от неръждаема стомана и двигателен вал не само изглеждат привлекателни, но и гарантират изключително дълъг експлоатационен живот.

Характеристики и предимства
Хидрофор за домашно водоснабдяване BP 3.200 Home: Издръжлива и с дълъг експлоатационен живот
Издръжлива и с дълъг експлоатационен живот
Керхер предлага възможност за удължаване на гаранцията на пет години.
Хидрофор за домашно водоснабдяване BP 3.200 Home: Интегрирана термална защита
Интегрирана термална защита
Функция за предотвратяване на прегряване
Хидрофор за домашно водоснабдяване BP 3.200 Home: Фланци и валове от неръждаема стомана
Фланци и валове от неръждаема стомана
Здрави материали за дълъг срок на експлоатация
Интегриран индикатор за налягане
  • Перфектни сервиз и контрол
Оптимизирани връзки
  • Перфектно пасващата система за уплътнение дава възможност за свързване на помпата без да се използват инструменти.
Отделен отвор за пълнене
  • Лесно пълнене преди употреба.
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 600
Максимален дебит (л/ч) < 3200
Височина на дебита (м) макс. 36
Налягане (бар) макс. 3,6
Работно налягане (бар) 1,5 - 2,8
Максимална височина на засмукване (м) 8
Температура на работа (°C) макс. 35
Свързваща резба G1
Захранващ кабел (м) 1
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Цвят черен
Тегло без аксесоари (кг) 10,439
Тегло вкл. Опаковка (кг) 12,9
Размери (Д х Ш х В) (мм) 439 x 269 x 517

Обхват на доставката

  • Включва два адаптора за G1

Оборудване

  • Интегриран контейнер за компенсация на налягането: 19 л
  • Интегриран индикатор за налягане
  • Защитен ключ за вкл./изкл.
  • Термозащита
  • Фланци и валове от неръждаема стомана
  • Вкл. възвратен клапан
  • Отделен отвор за пълнене
  • Клапан за източване на водата
Видео

Сфера на приложение
  • За захранване с вода за сервизни нужди на тоалетни и перални.
