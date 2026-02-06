2 в 1 дюза за перяща смукачка XXL
Дюзата за спрей-екстракция 2 в 1 XXL почиства средно големи килими и по-големи тапицерии с лекота и два пъти по-бързо от конвенционалната дюза за тапицерия.
Иновативната дюза за перяща смукачка Kärcher 2 в 1 XXL, комбинирана с удължителни тръби, позволява на потребителите да поддържат спокойна, изправена стойка при почистване на килими със среден размер. Използвана на самата дръжка, дюзата може да почиства по-големи меки мебели, столове и много други текстилни повърхности два пъти по-бързо от конвенционалната дюза за тапицерии. Това прави дюзата XXL идеалния аксесоар за безпроблемно, дълбоко почистване на килими и текстилни повърхности за нула време. Подходяща за перяща смукачка Kärcher SE 3 Compact.
Характеристики и предимства
Подходящо за перяща смукачка Kärcher SE 3 Compact
Изключително широка дюза
- Почиства по-големи меки мебели и килими два пъти по-бързо от конвенционалната дюза за тапицерии.
- За идеални резултати от почистването за нула време.
Функция пране
- За цялостно почистване в дълбочина на всички видове килими, текстил и мека мебел.
Прозрачен прозорец за проверка
- Позволява непрекъснат контрол на процеса на почистване по време на работа.
Доказана технология за спрей-екстракция Kärcher
- За оптимални резултати при почистване.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|черен
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,925
Сфера на приложение
- Килими
- Дамаски