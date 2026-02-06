Иновативната дюза за перяща смукачка Kärcher 2 в 1 XXL, комбинирана с удължителни тръби, позволява на потребителите да поддържат спокойна, изправена стойка при почистване на килими със среден размер. Използвана на самата дръжка, дюзата може да почиства по-големи меки мебели, столове и много други текстилни повърхности два пъти по-бързо от конвенционалната дюза за тапицерии. Това прави дюзата XXL идеалния аксесоар за безпроблемно, дълбоко почистване на килими и текстилни повърхности за нула време. Подходяща за перяща смукачка Kärcher SE 3 Compact.