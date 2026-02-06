Адаптер M
Адаптер за свързване на стари пистолети (пистолети M, 96, 97) към нови струйници. Подходящи за водоструйки на Kärcher, произведени до 2010 г.
Също така за по-стари модели (до година на производство 2010) Kärcher предлага решение: С адаптера M, текущите аксесоари могат да бъдат свързани към пистолети M, 96 и 97.
Характеристики и предимства
Адаптер за по-стари пулверизирани пистолети, произведени до 2010 г.
- Междинно парче за пистолета и струйника.
Нов дизайн
- Особено удобна за ползване
Интегрирана армировка
- Прави работата с водоструйката удобна и стабилна.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,057
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,069
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|105 x 42 x 42