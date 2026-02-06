Адаптер M

Адаптер за свързване на стари пистолети (пистолети M, 96, 97) към нови струйници. Подходящи за водоструйки на Kärcher, произведени до 2010 г.

Също така за по-стари модели (до година на производство 2010) Kärcher предлага решение: С адаптера M, текущите аксесоари могат да бъдат свързани към пистолети M, 96 и 97.

Характеристики и предимства
Адаптер за по-стари пулверизирани пистолети, произведени до 2010 г.
  • Междинно парче за пистолета и струйника.
Нов дизайн
  • Особено удобна за ползване
Интегрирана армировка
  • Прави работата с водоструйката удобна и стабилна.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,057
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,069
Размери (Д х Ш х В) (мм) 105 x 42 x 42
Съвместими уреди
Стари продукти