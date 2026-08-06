Всмукателни тръбопроводи с PE диаметър на тръбата от 1 1/4 "могат да бъдат прикрепени (вакуумно защитена връзка) към смукателната страна на помпата с помощта на свързващото парче. Това означава, че например водата може да се оттича от алтернативни водоизточници, т.е. като казанчета или кладенци и се използват за пералнята, за промиване на тоалетната или за напояване на градината. Благодарение на вътрешната резба G1 могат да се използват налични в търговската мрежа смукателни маркучи с резба за свързване на G1. Лесният за инсталиране радиален Принципът на запечатване PerfectConnect на аксесоарите на BP предлага високо надеждно уплътняване - за да се гарантира безпроблемна работа.