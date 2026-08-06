Адаптор за 1 1/4" смукателна тръба

Вакуумно защитена връзка позволяваща да се свърже тръбопровод 1 1/4 "към смукателната страна на помпата. Работи на принципа PerfectConnect уплътнение за надеждно запечатване.

Всмукателни тръбопроводи с PE диаметър на тръбата от 1 1/4 "могат да бъдат прикрепени (вакуумно защитена връзка) към смукателната страна на помпата с помощта на свързващото парче. Това означава, че например водата може да се оттича от алтернативни водоизточници, т.е. като казанчета или кладенци и се използват за пералнята, за промиване на тоалетната или за напояване на градината. Благодарение на вътрешната резба G1 могат да се използват налични в търговската мрежа смукателни маркучи с резба за свързване на G1. Лесният за инсталиране радиален Принципът на запечатване PerfectConnect на аксесоарите на BP предлага високо надеждно уплътняване - за да се гарантира безпроблемна работа.

Характеристики и предимства
Свързващ елемент директно за смукателни тръбопроводи (1 1/4 ")
  • Безръчно свързване на помпата към тръбопроводите (1 1/4 ").
Спецификации

Технически данни

Размер на резбата G1
Цвят черен
Тегло (кг) 0,086
Тегло с опаковката (кг) 0,102
Размери (Д × Ш × В) (мм) 63 x 80 x 63

Оборудване

  • Аксесоари в гамата на Kärcher PerfectConnect
Сфера на приложение
  • Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.