Адаптор за 1 1/4" смукателна тръба
Вакуумно защитена връзка позволяваща да се свърже тръбопровод 1 1/4 "към смукателната страна на помпата. Работи на принципа PerfectConnect уплътнение за надеждно запечатване.
Всмукателни тръбопроводи с PE диаметър на тръбата от 1 1/4 "могат да бъдат прикрепени (вакуумно защитена връзка) към смукателната страна на помпата с помощта на свързващото парче. Това означава, че например водата може да се оттича от алтернативни водоизточници, т.е. като казанчета или кладенци и се използват за пералнята, за промиване на тоалетната или за напояване на градината. Благодарение на вътрешната резба G1 могат да се използват налични в търговската мрежа смукателни маркучи с резба за свързване на G1. Лесният за инсталиране радиален Принципът на запечатване PerfectConnect на аксесоарите на BP предлага високо надеждно уплътняване - за да се гарантира безпроблемна работа.
Характеристики и предимства
Свързващ елемент директно за смукателни тръбопроводи (1 1/4 ")
- Безръчно свързване на помпата към тръбопроводите (1 1/4 ").
Спецификации
Технически данни
|Размер на резбата
|G1
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,086
|Тегло с опаковката (кг)
|0,102
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|63 x 80 x 63
Оборудване
- Аксесоари в гамата на Kärcher PerfectConnect
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.