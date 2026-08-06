Свързващият адаптер може да се използва за свързване на помпи (вакуумно защитена връзка) от смукателната страна към нерезбови 1 "PE тръбопроводи - идеално за използване на вода от алтернативни водоизточници, като казанчета или кладенци, за пералнята, промиване на тоалетната или поливане на градината. Външната резба G1 може да се използва за свързване на налични в търговската мрежа смукателни комплекти, които имат свързваща резба G1. Принципът на радиалното уплътняване PerfectConnect на аксесоарите на BP означава, че те могат да бъдат сглобени изключително лесно и предлагат високо надеждно запечатване в за да се гарантира безпроблемната работа на помпите.