Адаптор за 1 цол (25 mm) смукателна тръба
Вакуумно-защитена връзка за помпи на смукателната страна за безрезбова тръбна връзка (съвместима с диаметъра на тръбата PE 1) работи на принципа на уплътнение- PerfectConnect.
Свързващият адаптер може да се използва за свързване на помпи (вакуумно защитена връзка) от смукателната страна към нерезбови 1 "PE тръбопроводи - идеално за използване на вода от алтернативни водоизточници, като казанчета или кладенци, за пералнята, промиване на тоалетната или поливане на градината. Външната резба G1 може да се използва за свързване на налични в търговската мрежа смукателни комплекти, които имат свързваща резба G1. Принципът на радиалното уплътняване PerfectConnect на аксесоарите на BP означава, че те могат да бъдат сглобени изключително лесно и предлагат високо надеждно запечатване в за да се гарантира безпроблемната работа на помпите.
Характеристики и предимства
Съединителна част за 1 цол тръбопроводи
- Съединителна част за 1 цол тръбопроводи (без инструменти)
Спецификации
Технически данни
|Размер на резбата
|G1
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,058
|Тегло с опаковката (кг)
|0,074
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|54 x 72 x 54
Оборудване
- Аксесоари в гамата на Kärcher PerfectConnect
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.