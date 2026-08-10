Почистващата четка е идеална за бързо и цялостно разхлабване и измиване на упорити замърсявания като лепкав филм от цветен прашец върху градински мебели или натрупана мръсотия. Неговата комбинация от струя под налягане и четина осигурява особено мощна почистваща сила, дори и за бързо почистване. Областите на приложение включват например градински мебели, велосипеди и друго оборудване на открито. Четката се монтира директно върху спусъка на пистолета. Със своя противоплъзгащ профил и ергономична форма, четката приляга удобно в ръката за безопасна работа без умора. Тъй като водата се използва само когато спусъкът на устройството е задействан, консумацията на вода може да се контролира много ефективно и индивидуално. По този начин животът на батерията се запазва. Почистващата четка е съвместима с всички OC 3 мобилни уреди за почистване на открито.