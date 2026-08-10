Четка за почистване

Универсалната почистваща четка за мобилно почистване премахва упоритите замърсявания бързо и ефективно. Може да се монтира директно върху пистолета на водоструйката.

Почистващата четка е идеална за бързо и цялостно разхлабване и измиване на упорити замърсявания като лепкав филм от цветен прашец върху градински мебели или натрупана мръсотия. Неговата комбинация от струя под налягане и четина осигурява особено мощна почистваща сила, дори и за бързо почистване. Областите на приложение включват например градински мебели, велосипеди и друго оборудване на открито. Четката се монтира директно върху спусъка на пистолета. Със своя противоплъзгащ профил и ергономична форма, четката приляга удобно в ръката за безопасна работа без умора. Тъй като водата се използва само когато спусъкът на устройството е задействан, консумацията на вода може да се контролира много ефективно и индивидуално. По този начин животът на батерията се запазва. Почистващата четка е съвместима с всички OC 3 мобилни уреди за почистване на открито.

Характеристики и предимства
Стабилен косъм и ефективна струя под налягане
  • Мощно и цялостно отстраняване дори на най-упоритите замърсявания.
  • Мръсотията се разхлабва и отмива директно.
Ергономична форма с противоплъзгащ профил
  • Удобен и лесен за хващане за безопасна работа без умора.
  • Ниското тегло прави работата удобна.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,17
Тегло с опаковката (кг) 0,275
Размери (Д × Ш × В) (мм) 169 x 53 x 21
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Велосипеди
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Обувки/планинарски обувки
  • Детски колички/бъгита
  • Детски играчки/Bobbycar®/работни колела
  • Палатки/къмпинг оборудване
  • Кашпи за цветя