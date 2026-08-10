Четка за почистване
Универсалната почистваща четка за мобилно почистване премахва упоритите замърсявания бързо и ефективно. Може да се монтира директно върху пистолета на водоструйката.
Почистващата четка е идеална за бързо и цялостно разхлабване и измиване на упорити замърсявания като лепкав филм от цветен прашец върху градински мебели или натрупана мръсотия. Неговата комбинация от струя под налягане и четина осигурява особено мощна почистваща сила, дори и за бързо почистване. Областите на приложение включват например градински мебели, велосипеди и друго оборудване на открито. Четката се монтира директно върху спусъка на пистолета. Със своя противоплъзгащ профил и ергономична форма, четката приляга удобно в ръката за безопасна работа без умора. Тъй като водата се използва само когато спусъкът на устройството е задействан, консумацията на вода може да се контролира много ефективно и индивидуално. По този начин животът на батерията се запазва. Почистващата четка е съвместима с всички OC 3 мобилни уреди за почистване на открито.
Характеристики и предимства
Стабилен косъм и ефективна струя под налягане
- Мощно и цялостно отстраняване дори на най-упоритите замърсявания.
- Мръсотията се разхлабва и отмива директно.
Ергономична форма с противоплъзгащ профил
- Удобен и лесен за хващане за безопасна работа без умора.
- Ниското тегло прави работата удобна.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,17
|Тегло с опаковката (кг)
|0,275
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|169 x 53 x 21
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Велосипеди
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Обувки/планинарски обувки
- Детски колички/бъгита
- Детски играчки/Bobbycar®/работни колела
- Палатки/къмпинг оборудване
- Кашпи за цветя