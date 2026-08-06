DB 24 ротационна дюза

Ротационната дюза за водоструйки със средно налягане KHB и OC 6-18 премахва упоритите замърсявания мощно и ефикасно. Също така е идеална за почистване на тесни пространства.

Чиста производителност: Със своята въртяща се водна струя, ротационната дюза DB 24 Dirt Blaster премахва упоритите замърсявания особено ефективно и е идеална за почистване на пукнатини, пролуки и други тесни пространства. Адаптерът Quick Connect го прави бърз и лесен за смяна с други аксесоари. Въртящата се дюза е съвместима с всички ръчни мобилни водоструйки със средно налягане от серията KHB и с всички модели OC 6-18 Outdoor Cleaner.

Характеристики и предимства
Ротираща точкова струя
  • По-силна почистваща производителност за упорити замърсявания или в тесни пространства като пукнатини и пролуки.
Система Quick Connect
  • Лесни и бързи за смяна аксесоари.
Компактна форма
  • Лесно съхранение и транспорт.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,087
Тегло с опаковката (кг) 0,109
Размери (Д × Ш × В) (мм) 106 x 42 x 44
Сфера на приложение
  • Тераси
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Декоративни предмети (саксии и т.н.)
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Градински играчки
  • Кофи за смет
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Джанти
Аксесоари