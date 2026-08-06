DB 24 ротационна дюза
Ротационната дюза за водоструйки със средно налягане KHB и OC 6-18 премахва упоритите замърсявания мощно и ефикасно. Също така е идеална за почистване на тесни пространства.
Чиста производителност: Със своята въртяща се водна струя, ротационната дюза DB 24 Dirt Blaster премахва упоритите замърсявания особено ефективно и е идеална за почистване на пукнатини, пролуки и други тесни пространства. Адаптерът Quick Connect го прави бърз и лесен за смяна с други аксесоари. Въртящата се дюза е съвместима с всички ръчни мобилни водоструйки със средно налягане от серията KHB и с всички модели OC 6-18 Outdoor Cleaner.
Характеристики и предимства
Ротираща точкова струя
- По-силна почистваща производителност за упорити замърсявания или в тесни пространства като пукнатини и пролуки.
Система Quick Connect
- Лесни и бързи за смяна аксесоари.
Компактна форма
- Лесно съхранение и транспорт.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,087
|Тегло с опаковката (кг)
|0,109
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|106 x 42 x 44
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
- Тераси
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Декоративни предмети (саксии и т.н.)
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Градински играчки
- Кофи за смет
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Джанти