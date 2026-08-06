Чиста производителност: Със своята въртяща се водна струя, ротационната дюза DB 24 Dirt Blaster премахва упоритите замърсявания особено ефективно и е идеална за почистване на пукнатини, пролуки и други тесни пространства. Адаптерът Quick Connect го прави бърз и лесен за смяна с други аксесоари. Въртящата се дюза е съвместима с всички ръчни мобилни водоструйки със средно налягане от серията KHB и с всички модели OC 6-18 Outdoor Cleaner.