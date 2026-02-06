Дюза за тапицерия за перяща смукачка SE
Дюзата за тапицерия за перящи смукачки е идеална за дълбоко почистване на тапицирани мебели, автомобилни седалки и премахване на петна от килими.
Удобната дюза за тапицерия за перяща смукачки с подобрена почистваща мощност. Ергономичният дизайн позволява лесна и удобна работа. Дюзата е идеална за почистване в дълбочина на влакната на тапицирани мебели, килими, автомобилни седалки и много други текстилни повърхности. Компактната дюза за тапицерия има работна ширина от 88 милиметра. Прозрачният ѝ прозорец за наблюдение е много практичен за наблюдение на процеса на почистване по време на работа. Дюзата може да се използва като аксесоар с всички перящи смукачки Kärcher от серията SE 4, SE 5 и SE 6.
Характеристики и предимства
Подходящ за всички перящи смукачки Kärcher от серии устройства SE 4, SE 5 и SE 6
Функция пранеЗа цялостно почистване в дълбочина на мека мебел, килими, автомобилни седалки и много други текстилни повърхности.
Прозрачен прозорец за проверкаПозволява непрекъснат контрол на процеса на почистване по време на работа.
Доказана технология за спрей-екстракция Kärcher
- За оптимални резултати при почистване.
Спецификации
Технически данни
|Стандартна номинална ширина (мм)
|35
|Работна ширина (мм)
|88
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,093
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,141
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|88 x 74 x 141
Сфера на приложение
- Тапицирани мебели
- Автомобилни седалки
- Мебели за градина/тераса/балкон