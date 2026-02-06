Удобната дюза за тапицерия за перяща смукачки с подобрена почистваща мощност. Ергономичният дизайн позволява лесна и удобна работа. Дюзата е идеална за почистване в дълбочина на влакната на тапицирани мебели, килими, автомобилни седалки и много други текстилни повърхности. Компактната дюза за тапицерия има работна ширина от 88 милиметра. Прозрачният ѝ прозорец за наблюдение е много практичен за наблюдение на процеса на почистване по време на работа. Дюзата може да се използва като аксесоар с всички перящи смукачки Kärcher от серията SE 4, SE 5 и SE 6.