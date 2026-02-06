Дюза за тапицерия за перяща смукачка SE

Дюзата за тапицерия за перящи смукачки е идеална за дълбоко почистване на тапицирани мебели, автомобилни седалки и премахване на петна от килими.

Удобната дюза за тапицерия за перяща смукачки с подобрена почистваща мощност. Ергономичният дизайн позволява лесна и удобна работа. Дюзата е идеална за почистване в дълбочина на влакната на тапицирани мебели, килими, автомобилни седалки и много други текстилни повърхности. Компактната дюза за тапицерия има работна ширина от 88 милиметра. Прозрачният ѝ прозорец за наблюдение е много практичен за наблюдение на процеса на почистване по време на работа. Дюзата може да се използва като аксесоар с всички перящи смукачки Kärcher от серията SE 4, SE 5 и SE 6.

Характеристики и предимства
Дюза за тапицерия за перяща смукачка SE: Подходящ за всички перящи смукачки Kärcher от серии устройства SE 4, SE 5 и SE 6
Подходящ за всички перящи смукачки Kärcher от серии устройства SE 4, SE 5 и SE 6
Дюза за тапицерия за перяща смукачка SE: Функция пране
Функция пране
За цялостно почистване в дълбочина на мека мебел, килими, автомобилни седалки и много други текстилни повърхности.
Дюза за тапицерия за перяща смукачка SE: Прозрачен прозорец за проверка
Прозрачен прозорец за проверка
Позволява непрекъснат контрол на процеса на почистване по време на работа.
Доказана технология за спрей-екстракция Kärcher
  • За оптимални резултати при почистване.
Спецификации

Технически данни

Стандартна номинална ширина (мм) 35
Работна ширина (мм) 88
Цвят черен
Тегло (кг) 0,093
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,141
Размери (Д х Ш х В) (мм) 88 x 74 x 141
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Тапицирани мебели
  • Автомобилни седалки
  • Мебели за градина/тераса/балкон