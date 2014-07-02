Добър за всички - не само за страдащите от алергии и хора с особено високи хигиенни изисквания: високоефективният филтър HEPA 12 (EN1822:1998) задържа надеждно полени, спори на гъби, бактерии и екскременти на акари и така осигурява перфектна чистота. Той улавя поне 99,5% от всички частици, предизвикващи алергия. Изгорелият въздух, излизащ от високоефективния филтър, е много по-чист и свеж от въздуха в помещението. Препоръчваме да сменяте филтъра поне веднъж годишно.