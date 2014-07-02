Филтър HEPA 12
Високоефективният филтър HEPA 12 (EN1822:1998) задържа надеждно 99,9% от всички частици, включително полени, спори на гъби, бактерии и екскременти на акари.
Добър за всички - не само за страдащите от алергии и хора с особено високи хигиенни изисквания: високоефективният филтър HEPA 12 (EN1822:1998) задържа надеждно полени, спори на гъби, бактерии и екскременти на акари и така осигурява перфектна чистота. Той улавя поне 99,5% от всички частици, предизвикващи алергия. Изгорелият въздух, излизащ от високоефективния филтър, е много по-чист и свеж от въздуха в помещението. Препоръчваме да сменяте филтъра поне веднъж годишно.
Характеристики и предимства
Подходящ прахосмукачки Kärcher VC 6 / VC 6 Premium и стари устройства VC 6.xxx
Надеждно филтрира поне 99,5% от всички частици
Идеален за страдащите от алергия
Препоръка: Сменяйте поне веднъж годишно
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,085
|Тегло с опаковката (кг)
|0,136
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|140 x 101 x 46
Сфера на приложение
- Изсмукване на сухи замърсявания