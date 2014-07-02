Филтър HEPA 12

Високоефективният филтър HEPA 12 (EN1822:1998) задържа надеждно 99,9% от всички частици, включително полени, спори на гъби, бактерии и екскременти на акари.

Добър за всички - не само за страдащите от алергии и хора с особено високи хигиенни изисквания: високоефективният филтър HEPA 12 (EN1822:1998) задържа надеждно полени, спори на гъби, бактерии и екскременти на акари и така осигурява перфектна чистота. Той улавя поне 99,5% от всички частици, предизвикващи алергия. Изгорелият въздух, излизащ от високоефективния филтър, е много по-чист и свеж от въздуха в помещението. Препоръчваме да сменяте филтъра поне веднъж годишно.

Характеристики и предимства
Подходящ прахосмукачки Kärcher VC 6 / VC 6 Premium и стари устройства VC 6.xxx
Надеждно филтрира поне 99,5% от всички частици
Идеален за страдащите от алергия
Препоръка: Сменяйте поне веднъж годишно
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Цвят черен
Тегло (кг) 0,085
Тегло с опаковката (кг) 0,136
Размери (Д × Ш × В) (мм) 140 x 101 x 46
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Изсмукване на сухи замърсявания