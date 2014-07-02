Помощ за хора с алергии и идеален за всички, които обичат чист въздух: Високоефективният филтър HEPA (EN1822:1998) задържа надеждно полени, спори на гъби, бактерии и екскременти на акари. Високоефективният филтър гарантира надеждно филтриране на алергени и прах и осигурява перфектна чистота. Изпусканият въздух е по-чист от въздуха в помещението. 99,9% от всички алергизиращи частици над 0,3 µm се задържат. Идеалното решение за хора с особено високи хигиенни изисквания.