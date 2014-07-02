Филтър HEPA
Високоефективният филтър HEPA (EN1822:1998) задържа надеждно полени, спори на гъби, бактерии и екскременти на акари. Той надеждно филтрира 99,9% от всички частици над 0,3 µm.
Помощ за хора с алергии и идеален за всички, които обичат чист въздух: Високоефективният филтър HEPA (EN1822:1998) задържа надеждно полени, спори на гъби, бактерии и екскременти на акари. Високоефективният филтър гарантира надеждно филтриране на алергени и прах и осигурява перфектна чистота. Изпусканият въздух е по-чист от въздуха в помещението. 99,9% от всички алергизиращи частици над 0,3 µm се задържат. Идеалното решение за хора с особено високи хигиенни изисквания.
Характеристики и предимства
Високоефективна мощност на филтриране
- Филтрация на прашец, гъбични спори, бактерии и екскременти от акари.
- Надеждна филтрация на алергени и прах.
Идеален за страдащите от алергия
- Уловя 99,9% от всички частици, предизвикващи алергии, по-големи от 0,3 µm.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,067
|Тегло с опаковката (кг)
|0,107
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|158 x 105 x 22