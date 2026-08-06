Филтър HEPA
Хигиенният филтър HEPA (EN 1822:1998) за прахосмукачка Kärcher VC 2 безопасно и надеждно филтрира най-фините замърсявания, като прашец и частици, предизвикващи алергия. Идеален за страдащите от алергия.
Добра новина за страдащите от алергия и астматици: Хигиенният филтър HEPA (EN 1822: 1998) гарантира, че отработеният въздух от прахосмукачката е по-чист от въздуха в стаята. Най-фините замърсявания, като прашец и частици, предизвикващи алергия, са надеждно филтрирани.
Характеристики и предимства
Миещ се
Високоефективна мощност на филтриране
Идеален за страдащите от алергия
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|сребрист
|Тегло (кг)
|0,098
|Тегло с опаковката (кг)
|0,128
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|156 x 109 x 25
Сфера на приложение
- Изсмукване на сухи замърсявания