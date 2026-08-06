Филтър HEPA

Хигиенният филтър HEPA (EN 1822:1998) за прахосмукачка Kärcher VC 2 безопасно и надеждно филтрира най-фините замърсявания, като прашец и частици, предизвикващи алергия. Идеален за страдащите от алергия.

Добра новина за страдащите от алергия и астматици: Хигиенният филтър HEPA (EN 1822: 1998) гарантира, че отработеният въздух от прахосмукачката е по-чист от въздуха в стаята. Най-фините замърсявания, като прашец и частици, предизвикващи алергия, са надеждно филтрирани.

Характеристики и предимства
Миещ се
Високоефективна мощност на филтриране
Идеален за страдащите от алергия
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Цвят сребрист
Тегло (кг) 0,098
Тегло с опаковката (кг) 0,128
Размери (Д × Ш × В) (мм) 156 x 109 x 25
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Сфера на приложение
  • Изсмукване на сухи замърсявания