Добра новина за страдащите от алергия и астматици: Хигиенният филтър HEPA (EN 1822: 1998) гарантира, че отработеният въздух от прахосмукачката е по-чист от въздуха в стаята. Най-фините замърсявания, като прашец и частици, предизвикващи алергия, са надеждно филтрирани.