Филтриращи торби от флис
Петслойна филтърна торбичка от флис, изключително устойчива на скъсване, поддържа всмукателната мощност за по-дълго, висока степен на задържане на прах.
Изключително устойчива на скъсване 5-слойна филтърна торбичка от флис, която поддържа мощността на засмукване за по-дълго време и осигурява висока степен на задържане на прах. С практична система за заключване за хигиенно отстраняване.
Характеристики и предимства
Висококачествен нетъкан текстил
- Много голям обем събрани замърсявания
- Особено голяма устойчивост на скъсване
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|5
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,18
|Тегло с опаковката (кг)
|0,25
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|200 x 150 x 10