Филтриращи торби от флис

Петслойна филтърна торбичка от флис, изключително устойчива на скъсване, поддържа всмукателната мощност за по-дълго, висока степен на задържане на прах.

Изключително устойчива на скъсване 5-слойна филтърна торбичка от флис, която поддържа мощността на засмукване за по-дълго време и осигурява висока степен на задържане на прах. С практична система за заключване за хигиенно отстраняване.

Характеристики и предимства
Висококачествен нетъкан текстил
  • Много голям обем събрани замърсявания
  • Особено голяма устойчивост на скъсване
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 5
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,18
Тегло с опаковката (кг) 0,25
Размери (Д × Ш × В) (мм) 200 x 150 x 10
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