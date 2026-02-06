G 180 Q Smart Control
G 180 Q Smart Control пистолет за високо налягане за всички водоструйки на Kärcher от серията Smart Control: с LCD дисплей и контролни бутони за налягане и препарат.
Пълен контрол: Благодарение на бутоните +/– на пистолета за високо налягане G 180 Q Smart Control, нивата на налягане и дозата на почистващия препарат могат лесно да се контролират с едно натискане на бутон. За да се гарантира, че упоритите замърсявания не представляват проблем, чрез пистолета за високо налягане може да се активира допълнителна функция Boost, за да се осигури още повече мощност. Освен контрола върху пистолета, настройките за налягането могат лесно и удобно да се предават на пистолета чрез приложението Kärcher Home & Garden. На LCD дисплея на G 180 Q Smart Control можете да следите настройките винаги - независимо от времето. Пистолетът, включително адаптерът за бърз монтаж, е подходящ за всички водоструйки на Kärcher от гамата Smart Control.
Характеристики и предимства
+ / - бутони на дръжката
- За удобен контрол на настройката на налягането и концентрацията на почистващия препарат.
LCD дисплей за нивото на налягането
- Следете настройките си през цялото време.
Функция Boost
- В случай на силно замърсяване, функцията Boost може да се активира чрез пистолета за високо налягане.
Управление чрез приложението Kärcher Home & Garden
- Настройките за налягането могат да се предават на пистолета чрез приложението.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,598
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,801
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|552 x 48 x 225