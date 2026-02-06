Пълен контрол: Благодарение на бутоните +/– на пистолета за високо налягане G 180 Q Smart Control, нивата на налягане и дозата на почистващия препарат могат лесно да се контролират с едно натискане на бутон. За да се гарантира, че упоритите замърсявания не представляват проблем, чрез пистолета за високо налягане може да се активира допълнителна функция Boost, за да се осигури още повече мощност. Освен контрола върху пистолета, настройките за налягането могат лесно и удобно да се предават на пистолета чрез приложението Kärcher Home & Garden. На LCD дисплея на G 180 Q Smart Control можете да следите настройките винаги - независимо от времето. Пистолетът, включително адаптерът за бърз монтаж, е подходящ за всички водоструйки на Kärcher от гамата Smart Control.