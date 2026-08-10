HEPA 13 филтър DS 5500/ DS 5600 mediclean

Високоефективният HEPA 13 филтър задържа надеждно полени, спори на гъби, бактерии и екскременти на акари.

Високоефективният HEPA 13 филтър задържа надеждно полени, спори на гъби, бактерии и екскременти на акари. 99,9% от всички частици над 0,3 µm се отстраняват.

Характеристики и предимства
Подходящ за смукачките с воден филтър Kärcher DS 5500 und DS 5600
Надеждно филтриране на алергизиращи полени, спори на гъби, бактерии и екскременти на акари
Бърза и лесна смяна
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,085
Тегло с опаковката (кг) 0,179
Размери (Д × Ш × В) (мм) 165 x 112 x 55
Съвместими уреди