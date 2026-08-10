HEPA 13 филтър DS 5500/ DS 5600 mediclean
Високоефективният HEPA 13 филтър задържа надеждно полени, спори на гъби, бактерии и екскременти на акари.
Високоефективният HEPA 13 филтър задържа надеждно полени, спори на гъби, бактерии и екскременти на акари. 99,9% от всички частици над 0,3 µm се отстраняват.
Характеристики и предимства
Подходящ за смукачките с воден филтър Kärcher DS 5500 und DS 5600
Надеждно филтриране на алергизиращи полени, спори на гъби, бактерии и екскременти на акари
Бърза и лесна смяна
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,085
|Тегло с опаковката (кг)
|0,179
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|165 x 112 x 55