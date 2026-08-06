Висококачествена парна ютия под налягане в атрактивен жълто-черен дизайн. Ютията има удобна гладко работеща плоча от неръждаема стомана и се комбинира перфектно с Kärcher SV. Постоянно високото налягане на парата отнема усилията от гладенето и съкращава времето за гладене до половината. Благодарение на изключителната технология и гладко работещата плоча от неръждаема стомана, дори тежките тъкани се гладят бързо и лесно. Ютията Kärcher се отличава с непрекъсната пара.