Ютия с пара под налягане I 6006 за SV

Висококачествена парна ютия под налягане с атрактивен дизайн. С удобна гладка плоча от неръждаема стомана. Подходяща за Kärcher SV.

Висококачествена парна ютия под налягане в атрактивен жълто-черен дизайн. Ютията има удобна гладко работеща плоча от неръждаема стомана и се комбинира перфектно с Kärcher SV. Постоянно високото налягане на парата отнема усилията от гладенето и съкращава времето за гладене до половината. Благодарение на изключителната технология и гладко работещата плоча от неръждаема стомана, дори тежките тъкани се гладят бързо и лесно. Ютията Kärcher се отличава с непрекъсната пара.

Характеристики и предимства
Отвори за изпускане на пара, разпределени по цялата повърхност на гладене
  • Равномерно изпускане на пара по цялата повърхност
Може да се настрои постоянно изпускане на пара
  • Продължително изпускане на пара за бързо и лесно гладене на големи текстилни изделия като покривки, чаршафи и др.
Гладеща плоча от висококачествена стомана
  • Леко плъзгане на ютията
Равномерно изпускане на пара
  • Спястява до 50 % от времето за гладене.
Интервално изпускане на пара
  • За целенасочено подаване на пара
Регулиране на температурата
  • Възможност за гладене на различни материи.
Спецификации

Технически данни

Цвят жълт
Тегло (кг) 1,596
Тегло с опаковката (кг) 1,874
Размери (Д × Ш × В) (мм) 259 x 121 x 125
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Всички дрехи, подходящи за гладене