Ютия с пара под налягане I 6006 за SV
Висококачествена парна ютия под налягане с атрактивен дизайн. С удобна гладка плоча от неръждаема стомана. Подходяща за Kärcher SV.
Висококачествена парна ютия под налягане в атрактивен жълто-черен дизайн. Ютията има удобна гладко работеща плоча от неръждаема стомана и се комбинира перфектно с Kärcher SV. Постоянно високото налягане на парата отнема усилията от гладенето и съкращава времето за гладене до половината. Благодарение на изключителната технология и гладко работещата плоча от неръждаема стомана, дори тежките тъкани се гладят бързо и лесно. Ютията Kärcher се отличава с непрекъсната пара.
Характеристики и предимства
Отвори за изпускане на пара, разпределени по цялата повърхност на гладене
- Равномерно изпускане на пара по цялата повърхност
Може да се настрои постоянно изпускане на пара
- Продължително изпускане на пара за бързо и лесно гладене на големи текстилни изделия като покривки, чаршафи и др.
Гладеща плоча от висококачествена стомана
- Леко плъзгане на ютията
Равномерно изпускане на пара
- Спястява до 50 % от времето за гладене.
Интервално изпускане на пара
- За целенасочено подаване на пара
Регулиране на температурата
- Възможност за гладене на различни материи.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|1,596
|Тегло с опаковката (кг)
|1,874
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|259 x 121 x 125
Сфера на приложение
- Всички дрехи, подходящи за гладене