Хартиени филтърни торби KFI 222

Двуслойни хартиени филтърни торби с отлично филтриращо действие и висока устойчивост на скъсване. Съдържа: 5 торби

Високопроизводителна двуслойна хартиена филтърна торба. Хартиени филтърни торби с висока устойчивост за надеждно задържане на прах. 5 торби са включени в обхвата на доставката.

Характеристики и предимства
2-слоен
  • Здравина до скъсване
  • Отлична производителност на филтъра
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 5
Цвят кафяв
Тегло (кг) 0,266
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,335
Размери (Д х Ш х В) (мм) 240 x 120 x 7
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Изсмукване на сухи замърсявания