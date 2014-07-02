Хартиени филтърни торби KFI 222
Двуслойни хартиени филтърни торби с отлично филтриращо действие и висока устойчивост на скъсване. Съдържа: 5 торби
Високопроизводителна двуслойна хартиена филтърна торба. Хартиени филтърни торби с висока устойчивост за надеждно задържане на прах. 5 торби са включени в обхвата на доставката.
Характеристики и предимства
2-слоен
- Здравина до скъсване
- Отлична производителност на филтъра
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|5
|Цвят
|кафяв
|Тегло (кг)
|0,266
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,335
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|240 x 120 x 7
Сфера на приложение
- Изсмукване на сухи замърсявания