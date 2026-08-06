Комплект 3 ролки за LTR 36 Battery
Бобината (която се предлага в опаковка от три броя) с усукана корда за рязане осигурява чисти резултати на трудно достъпни места. Подходяща е за всички 36 V Kärcher Battery Power тримери за трева.
Във всяка градина има негостоприемни кътчета, където е трудно да се работи с косачката за трева или пък съседни стена или храсти на пътя. За работа в такива тесни ъгли е необходимо малко, гъвкаво, но мощно устройство: тример за трева от Kärcher. Тримерът за тревата има усукана корда за рязане, която постоянно се настройва по дължина чрез автоматично подаване. По този начин има перфектната ширина на косене и чистите резултати на рязане са гарантирани. Особено приятен е фактът, че работата е много тиха и бобината може да се сменя без инструменти с няколко движения на ръката. И работата продължава, до последния стрък трева на полосата.
Характеристики и предимства
Усукана корда
- Прецизно, тихо и надеждно - всичко това е гарантирано с усуканата корда.
Автоматично подаване на корда
- Автоматично подаване на корда следователно винаги перфектната дължина.
Бобината може да се смени без инструменти
- Няколко прости движения на ръката правят възможно смяната на бобината без инструменти.
Гъвкава употреба
- Ширината на здраво рязане без усилие достига до труднодостъпни части от градината.
Практична опаковка от три броя
- Трите включени бобини ви позволяват да продължите да работите по-дълго.
Спецификации
Технически данни
|Дебелина на кордата (мм)
|2
|Дължина на кордата на макарата (м)
|3,4
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,033
|Тегло с опаковката (кг)
|0,087
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|55 x 55 x 24
Сфера на приложение
- Морава
- Краищата на моравата, например покрай цветни лехи или пътеки