Комплект 3 ролки за LTR 36 Battery

Бобината (която се предлага в опаковка от три броя) с усукана корда за рязане осигурява чисти резултати на трудно достъпни места. Подходяща е за всички 36 V Kärcher Battery Power тримери за трева.

Във всяка градина има негостоприемни кътчета, където е трудно да се работи с косачката за трева или пък съседни стена или храсти на пътя. За работа в такива тесни ъгли е необходимо малко, гъвкаво, но мощно устройство: тример за трева от Kärcher. Тримерът за тревата има усукана корда за рязане, която постоянно се настройва по дължина чрез автоматично подаване. По този начин има перфектната ширина на косене и чистите резултати на рязане са гарантирани. Особено приятен е фактът, че работата е много тиха и бобината може да се сменя без инструменти с няколко движения на ръката. И работата продължава, до последния стрък трева на полосата.

Характеристики и предимства
Усукана корда
  • Прецизно, тихо и надеждно - всичко това е гарантирано с усуканата корда.
Автоматично подаване на корда
  • Автоматично подаване на корда следователно винаги перфектната дължина.
Бобината може да се смени без инструменти
  • Няколко прости движения на ръката правят възможно смяната на бобината без инструменти.
Гъвкава употреба
  • Ширината на здраво рязане без усилие достига до труднодостъпни части от градината.
Практична опаковка от три броя
  • Трите включени бобини ви позволяват да продължите да работите по-дълго.
Спецификации

Технически данни

Дебелина на кордата (мм) 2
Дължина на кордата на макарата (м) 3,4
Цвят черен
Тегло (кг) 0,033
Тегло с опаковката (кг) 0,087
Размери (Д × Ш × В) (мм) 55 x 55 x 24
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Морава
  • Краищата на моравата, например покрай цветни лехи или пътеки