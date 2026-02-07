Тримерът за трева LTR 3-18 с две батерии е особено мощно и удобно решение за прецизно подрязване на тревни площи и краищата на тревните площи. Мощният 36-волтов мотор получава цялата необходима енергия от две 18-волтови литиево-йонни батерии и осигурява впечатляваща производителност. Регулируемата дръжка от две части и телескопичната функция за дръжката на тримера са предназначени за ергономичност. Въртящата се режеща корда осигурява прецизно косене на тревата и се държи на безопасно разстояние от растения и дървета от сгъваемия предпазител за растенията. Независимо дали става дума за тесни ъгли или трудни места в градината, този тример се справя с всяко предизвикателство. Тъй като ъгълът на главата на тримера също може да се регулира, можете дори да постигнете чисти резултати при подстригване с препятствия или на склонове. Автоматичното регулиране на конеца на тримера осигурява перфектна дължина и точно рязане всеки път.