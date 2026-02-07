LTR 3-18 Dual
Мощен, ефикасен и удобен – високопроизводителният 36 V мотор, захранван от две 18 V батерии, доставя удоволствие при косенето на тревата. Също така много ефективен при висока трева.
Тримерът за трева LTR 3-18 с две батерии е особено мощно и удобно решение за прецизно подрязване на тревни площи и краищата на тревните площи. Мощният 36-волтов мотор получава цялата необходима енергия от две 18-волтови литиево-йонни батерии и осигурява впечатляваща производителност. Регулируемата дръжка от две части и телескопичната функция за дръжката на тримера са предназначени за ергономичност. Въртящата се режеща корда осигурява прецизно косене на тревата и се държи на безопасно разстояние от растения и дървета от сгъваемия предпазител за растенията. Независимо дали става дума за тесни ъгли или трудни места в градината, този тример се справя с всяко предизвикателство. Тъй като ъгълът на главата на тримера също може да се регулира, можете дори да постигнете чисти резултати при подстригване с препятствия или на склонове. Автоматичното регулиране на конеца на тримера осигурява перфектна дължина и точно рязане всеки път.
Характеристики и предимства
36 V Мощност
Ефективна система за рязане
Рязане в ъгли
Регулируема глава на тримера
Сгъваем предпазител за растения
Телескопична дръжка
Ергономичен дизайн на дръжката
Автоматично удължаване на кордата
Оптимално използване на кордата на тримера
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
Спецификации
Технически данни
|Напрежение на двигателя (В)
|36
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Диаметър на рязане (см)
|30
|Тример за трева
|Глава с корда
|Дължина на кордата
|Автоматично изключване при достигане на максимално ниво
|Геометрия на тримера
|Усукана
|Диаметър на шпулата (мм)
|2
|Настройка на скоростта
|не
|Скорост на въртене (об/мин)
|8000
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Брой необходими батерии (бр.)
|2
|Производителност с едно зареждане (м)
|макс. 600 (2,5 Ah) / макс. 1200 (5,0 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 35 (2,5 Ah) / макс. 70 (5,0 Ah)
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,42
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|3,618
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|345 x 350 x 1285
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Раменен колан
Оборудване
- Шпула с корда
- Протектор за растения
- Настройка на наклона
- Допълнителна ръкохватка
- Гъвкава глава на тримера
Видео
Сфера на приложение
- Морава
- Краищата на моравата, например покрай цветни лехи или пътеки