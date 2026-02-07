LTR 3-18 Dual

Мощен, ефикасен и удобен – високопроизводителният 36 V мотор, захранван от две 18 V батерии, доставя удоволствие при косенето на тревата. Също така много ефективен при висока трева.

Тримерът за трева LTR 3-18 с две батерии е особено мощно и удобно решение за прецизно подрязване на тревни площи и краищата на тревните площи. Мощният 36-волтов мотор получава цялата необходима енергия от две 18-волтови литиево-йонни батерии и осигурява впечатляваща производителност. Регулируемата дръжка от две части и телескопичната функция за дръжката на тримера са предназначени за ергономичност. Въртящата се режеща корда осигурява прецизно косене на тревата и се държи на безопасно разстояние от растения и дървета от сгъваемия предпазител за растенията. Независимо дали става дума за тесни ъгли или трудни места в градината, този тример се справя с всяко предизвикателство. Тъй като ъгълът на главата на тримера също може да се регулира, можете дори да постигнете чисти резултати при подстригване с препятствия или на склонове. Автоматичното регулиране на конеца на тримера осигурява перфектна дължина и точно рязане всеки път.

Характеристики и предимства
Акумулаторен тример за трева LTR 3-18 Dual: 36 V Мощност
36 V Мощност
Акумулаторен тример за трева LTR 3-18 Dual: Ефективна система за рязане
Ефективна система за рязане
Акумулаторен тример за трева LTR 3-18 Dual: Рязане в ъгли
Рязане в ъгли
Регулируема глава на тримера
Сгъваем предпазител за растения
Телескопична дръжка
Ергономичен дизайн на дръжката
Автоматично удължаване на кордата
Оптимално използване на кордата на тримера
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
Спецификации

Технически данни

Напрежение на двигателя (В) 36
Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Диаметър на рязане (см) 30
Тример за трева Глава с корда
Дължина на кордата Автоматично изключване при достигане на максимално ниво
Геометрия на тримера Усукана
Диаметър на шпулата (мм) 2
Настройка на скоростта не
Скорост на въртене (об/мин) 8000
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Брой необходими батерии (бр.) 2
Производителност с едно зареждане (м) макс. 600 (2,5 Ah) / макс. 1200 (5,0 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 35 (2,5 Ah) / макс. 70 (5,0 Ah)
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 2,42
Тегло вкл. Опаковка (кг) 3,618
Размери (Д х Ш х В) (мм) 345 x 350 x 1285

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Раменен колан

Оборудване

  • Шпула с корда
  • Протектор за растения
  • Настройка на наклона
  • Допълнителна ръкохватка
  • Гъвкава глава на тримера
Акумулаторен тример за трева LTR 3-18 Dual
Акумулаторен тример за трева LTR 3-18 Dual

Видео

Сфера на приложение
  • Морава
  • Краищата на моравата, например покрай цветни лехи или пътеки
Аксесоари
Всички уреди съвместими с батерията