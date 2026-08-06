Комплект филтри AF 30
Високият дебит на въздуха отговаря на ефективността: Резервният филтърен комплект за пречиствателя на въздух AF 30 включва филтърен материал H13 и има елемент от активен въглен с антибактериално покритие.
Филтърният комплект H13 с високо съдържание на активен въглен с антибактериално покритие надеждно премахва голям брой вредни вещества във въздуха със степен на разделяне от 99,95% за диаметър на частиците 0,3 µm. Филтърът улавя прах, фин прах, частици, аерозоли, патогени и дори вируси. В допълнение, антибактериалното покритие на филтърния материал елиминира микробите и бактериите и е допълнено от слой от активен въглен, който филтрира миризми, химически изпарения, VOC (летливи органични съединения) и други вредни вещества от въздуха.
Характеристики и предимства
H13 филтрация
- H13 филтър за надеждно отстраняване на патогени и аерозоли.
- Ефективност на филтъра 99,95%.
Елемент с активен въглен
- За свързване на миризми и химически изпарения.
Спецификации
Технически данни
|Опаковъчна единица (бр.)
|2
|Тегло (кг)
|0,904
|Тегло с опаковката (кг)
|1,039
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|357 x 178 x 80
Видео
Сфера на приложение
- Интериори