Филтърният комплект H13 с високо съдържание на активен въглен с антибактериално покритие надеждно премахва голям брой вредни вещества във въздуха със степен на разделяне от 99,95% за диаметър на частиците 0,3 µm. Филтърът улавя прах, фин прах, частици, аерозоли, патогени и дори вируси. В допълнение, антибактериалното покритие на филтърния материал елиминира микробите и бактериите и е допълнено от слой от активен въглен, който филтрира миризми, химически изпарения, VOC (летливи органични съединения) и други вредни вещества от въздуха.