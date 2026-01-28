Перфектно пречистване на въздуха за средни по размер вътрешни пространства, всекидневни и работни места: AF 30 пречиства вътрешния въздух от алергени, замърсители и патогени чрез своята многослойна филтърна система. Допълнителните характеристики включват: Пълнеж с активен въглен, както и дисплей за буквено-цифрово показване на качеството на въздуха в частици PM2.5 в µg/m³, качеството на въздуха чрез цветен код, температурата и относителната влажност. Пречиствателят на въздуха също така е отличен избор поради своята функция на таймер, заключване за безопасност за деца, нощен режим и ултра-безшумна работа, както и ефективност на филтъра от 99,95% за 0,3 µm частици и висококачествен лазерен сензор за автоматичния режим. Това означава, че автоматичният режим и нивото на производителност се настройват автоматично спрямо степента на замърсяване на въздуха. Освен това филтърът има експлоатационен живот от около една година, в зависимост от нивото на замърсяване на въздуха и интензивността, с която се използва.