AF 30
Въздухопречиствателят AF 30 с лазерна сензорна технология, автоматичен режим, дисплей, H13 филтрация и филтрация с активен въглен премахва патогени, фин прах, алергени и миризми в помещения с размери от 30 до 60 m².
Перфектно пречистване на въздуха за средни по размер вътрешни пространства, всекидневни и работни места: AF 30 пречиства вътрешния въздух от алергени, замърсители и патогени чрез своята многослойна филтърна система. Допълнителните характеристики включват: Пълнеж с активен въглен, както и дисплей за буквено-цифрово показване на качеството на въздуха в частици PM2.5 в µg/m³, качеството на въздуха чрез цветен код, температурата и относителната влажност. Пречиствателят на въздуха също така е отличен избор поради своята функция на таймер, заключване за безопасност за деца, нощен режим и ултра-безшумна работа, както и ефективност на филтъра от 99,95% за 0,3 µm частици и висококачествен лазерен сензор за автоматичния режим. Това означава, че автоматичният режим и нивото на производителност се настройват автоматично спрямо степента на замърсяване на въздуха. Освен това филтърът има експлоатационен живот от около една година, в зависимост от нивото на замърсяване на въздуха и интензивността, с която се използва.
Характеристики и предимства
Филтър High Protect 13Нов H13 филтър за отстраняване на патогени и аерозоли. За свързване на миризми и химически изпарения.
Двойна система за всмукване на въздухБлагодарение на всмукването на въздух от двете страни се гарантира висока скорост на въздушния поток.
Цветен дисплейПоказва температурата, влажността, качеството на въздуха и състоянието на филтъра и устройството.
Тиха работа
- Плавно работещи двигатели и вентилатори, тихи въздуховоди.
Автоматичен режим
- Сензорът управлява автоматичния режим и адаптира нивото на производителност към качеството на въздуха.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|100 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Мощност на свързване (Вт)
|36
|Подходящ за стаи с размер (м²)
|до 60
|Въздушен поток (м³/ч)
|макс. 320
|Ефективност на филтъра според размера на частиците (мкм)
|0,3 мкм >= 99,95 %
|Настройки на мощността
|5
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|5,8
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|7,5
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|260 x 260 x 486
* Препоръчителен размер на стаята въз основа на височина на тавана от 3 m и обмен на въздух три пъти на час за работа при най-високо ниво на производителност.
Оборудване
- Двойна филтърна система
- Индикатор за смяна на филтъра
- Дисплей за качеството на въздух
- Показване на температурата
- Показване на относителната влажност на въздуха
- Работа на устройството със сензорна функция
- Автоматичен режим
- Нощен режим
- Фунция за заключване
- Таймер програма
Видео
Сфера на приложение
- Интериори