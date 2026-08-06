Комплект филтри FCV 4

Двустепенна надеждна филтърна система Duo!Pure за безкабелнa прахосмукачка за сухо и мокро почистване FCV 4 от Kärcher, състояща се от плосък филтър и порест филтър.

Многостепенната филтърна система Duo!Pure за безкабелнa прахосмукачка за сухо и мокро почистване FCV 4, състояща се от плосък филтър и порест филтър, осигурява надеждна защита от влага и гарантира отлична филтрация. Високоефективният плосък филтър улавя ефективно дори най-фините частици във въздуха. Режимът за сухо почистване е идеален за използване върху килими и мокети.

Характеристики и предимства
Ефективна двустепенна филтърна система Duo!Pure
  • Надеждна филтрация с плосък нагънат филтър и порест филтър
Бърза и лесна смяна
Безопасна и надеждна
Спецификации

Технически данни

Тегло (кг) 0,03
Тегло с опаковката (кг) 0,053
Размери (Д × Ш × В) (мм) 60 x 70 x 30
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Интериори