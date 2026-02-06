Комплект маркуч за високо налягане HK 12

Този комплект аксесоари съдържа освен маркуч за високо налягане 12 метра, ергономичен пистолет за високо налягане и адаптер за бързо свързване за K2 до K 7. Комплектът е подходящ за всички водоструйки на Kärcher, произведени от 1992 г. (с изключение на моделите с макара с маркуч).

Характеристики и предимства
Адаптер
  • Просто отделяне на маркуча за налягане от пистолета за пръскане и устройството.
  • Маркучът за високо налягане може бързо и удобно да се свърже с един клик към уреда и пистолета и съответно да се извади. Това пести време и разходи.
Маркуч за високо налягане
  • С адаптери за бързо свързване за бързо закрепване.
Пистолет за високо налягане
  • За ергономична работа.
Спецификации

Технически данни

Температура (°C) макс. 60
Максимално налягане (бар) 180
Дължина (м) 12
Цвят черен
Тегло (кг) 1,49
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,792
Размери (Д х Ш х В) (мм) 551 x 250 x 250
Аксесоари