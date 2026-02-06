Този комплект аксесоари съдържа освен маркуч за високо налягане 12 метра, ергономичен пистолет за високо налягане и адаптер за бързо свързване за K2 до K 7. Комплектът е подходящ за всички водоструйки на Kärcher, произведени от 1992 г. (с изключение на моделите с макара с маркуч).