Комплект маркуч за високо налягане HK 12
Този комплект аксесоари съдържа освен маркуч за високо налягане 12 метра, ергономичен пистолет за високо налягане и адаптер за бързо свързване за K2 до K 7. Комплектът е подходящ за всички водоструйки на Kärcher, произведени от 1992 г. (с изключение на моделите с макара с маркуч).
Характеристики и предимства
Адаптер
- Просто отделяне на маркуча за налягане от пистолета за пръскане и устройството.
- Маркучът за високо налягане може бързо и удобно да се свърже с един клик към уреда и пистолета и съответно да се извади. Това пести време и разходи.
Маркуч за високо налягане
- С адаптери за бързо свързване за бързо закрепване.
Пистолет за високо налягане
- За ергономична работа.
Спецификации
Технически данни
|Температура (°C)
|макс. 60
|Максимално налягане (бар)
|180
|Дължина (м)
|12
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|1,49
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,792
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|551 x 250 x 250