В доставката на комплекта аксесоари се включва един 7,5-метров маркуч за високо налягане, един ергономичен пистолет за високо налягане и адапторен елемент за преоборудване на практичния конектор за бързо свързване за класове K 2-K 7. Подходящ за всички водоструйки на Kärcher без макара с маркуч, произведена от 1992 г.