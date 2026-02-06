Комплект маркучи за високо налягане HK 7.5

Комплект с 7,5 м маркуч за високо налягане, пистолет за високо налягане и адаптер Quick Connect за водоструйки клас K 2 - K 7. За всички водоструйки на Kärcher без макара с маркуч, произведена между 1992 и 2017 година.

В доставката на комплекта аксесоари се включва един 7,5-метров маркуч за високо налягане, един ергономичен пистолет за високо налягане и адапторен елемент за преоборудване на практичния конектор за бързо свързване за класове K 2-K 7. Подходящ за всички водоструйки на Kärcher без макара с маркуч, произведена от 1992 г.

Характеристики и предимства
Адаптер
  • Просто отделяне на маркуча за налягане от пистолета за пръскане и устройството.
  • Маркучът за високо налягане може бързо и удобно да се свърже с един клик към уреда и пистолета и съответно да се извади. Това пести време и разходи.
Маркуч за високо налягане
  • С адаптери за бързо свързване за бързо закрепване.
Пистолет за високо налягане
  • За ергономична работа.
Спецификации

Технически данни

Температура (°C) макс. 60
Максимално налягане (бар) 180
Дължина (м) 7,5
Цвят черен
Тегло (кг) 1,218
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,408
Размери (Д х Ш х В) (мм) 551 x 250 x 60
Аксесоари