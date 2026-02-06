Комплект маркучи за високо налягане HK 7.5
Комплект с 7,5 м маркуч за високо налягане, пистолет за високо налягане и адаптер Quick Connect за водоструйки клас K 2 - K 7. За всички водоструйки на Kärcher без макара с маркуч, произведена между 1992 и 2017 година.
В доставката на комплекта аксесоари се включва един 7,5-метров маркуч за високо налягане, един ергономичен пистолет за високо налягане и адапторен елемент за преоборудване на практичния конектор за бързо свързване за класове K 2-K 7. Подходящ за всички водоструйки на Kärcher без макара с маркуч, произведена от 1992 г.
Характеристики и предимства
Адаптер
- Просто отделяне на маркуча за налягане от пистолета за пръскане и устройството.
- Маркучът за високо налягане може бързо и удобно да се свърже с един клик към уреда и пистолета и съответно да се извади. Това пести време и разходи.
Маркуч за високо налягане
- С адаптери за бързо свързване за бързо закрепване.
Пистолет за високо налягане
- За ергономична работа.
Спецификации
Технически данни
|Температура (°C)
|макс. 60
|Максимално налягане (бар)
|180
|Дължина (м)
|7,5
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|1,218
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,408
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|551 x 250 x 60