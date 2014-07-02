Комплект микрофибърни кърпи за баня

Комплект кърпи за почистване с пара в банята: 2 микрофибърни кърпи за под, 1 микрофибърна абразивна кърпа срещу варовикови и сапунени остатъци, както и 1 микрофибърна кърпа за полиране за огледала и др.

Перфектна чистота в цялата баня – това не е проблем с комплекта кърпи за почистване на банята с парочистачка на Kärcher. Комплектът микрофибърни кърпи съдържа две специални меки кърпи за под от микрофибърен плюшен велур, които оптимално съответстват на използването на парочистачката в банята. Допълнителната микрофибърна абразивна кърпа отстранява бързо и надеждно упорити остатъци от варовик и сапун. Допълнителната микрофибърна кърпа за полиране е изключително подходяща за полиране на огледала и други гладки повърхности.

Характеристики и предимства
Микрофибърна абразивна кърпа за ръчна дюза с абразивни и меки микрофибри
  • Абразивни влакна за оптимално почистване на варовик.
  • Мекият микрофибър на кърпата оптимално събира почистеното замърсяване.
Висококачествен микрофибър
  • Възможно е машинно пране при 60 °C.
Висококачествена микрофибърна кърпа за полиране
  • Полиране без ивици, много добро поемане на водата.
Мека кърпа за под от висококачествен микрофибърен вълноподобен плат
  • Оптимално почистване на замърсявания, висока степан на събиране на замърсяванията Микрофибрите гарантират добър резултат при почистването на всички твърди повърхности.
Спецификации

Технически данни

Цвят Бял
Тегло (кг) 0,13
Тегло с опаковката (кг) 0,315
Размери (Д × Ш × В) (мм) 400 x 110 x 6
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Душ кабина / вана
  • Огледала
  • Умивалници
  • Смесители
  • Твърди подове