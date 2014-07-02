Перфектна чистота в цялата баня – това не е проблем с комплекта кърпи за почистване на банята с парочистачка на Kärcher. Комплектът микрофибърни кърпи съдържа две специални меки кърпи за под от микрофибърен плюшен велур, които оптимално съответстват на използването на парочистачката в банята. Допълнителната микрофибърна абразивна кърпа отстранява бързо и надеждно упорити остатъци от варовик и сапун. Допълнителната микрофибърна кърпа за полиране е изключително подходяща за полиране на огледала и други гладки повърхности.