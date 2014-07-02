Комплект микрофибърни кърпи за баня
Комплект кърпи за почистване с пара в банята: 2 микрофибърни кърпи за под, 1 микрофибърна абразивна кърпа срещу варовикови и сапунени остатъци, както и 1 микрофибърна кърпа за полиране за огледала и др.
Перфектна чистота в цялата баня – това не е проблем с комплекта кърпи за почистване на банята с парочистачка на Kärcher. Комплектът микрофибърни кърпи съдържа две специални меки кърпи за под от микрофибърен плюшен велур, които оптимално съответстват на използването на парочистачката в банята. Допълнителната микрофибърна абразивна кърпа отстранява бързо и надеждно упорити остатъци от варовик и сапун. Допълнителната микрофибърна кърпа за полиране е изключително подходяща за полиране на огледала и други гладки повърхности.
Характеристики и предимства
Микрофибърна абразивна кърпа за ръчна дюза с абразивни и меки микрофибри
- Абразивни влакна за оптимално почистване на варовик.
- Мекият микрофибър на кърпата оптимално събира почистеното замърсяване.
Висококачествен микрофибър
- Възможно е машинно пране при 60 °C.
Висококачествена микрофибърна кърпа за полиране
- Полиране без ивици, много добро поемане на водата.
Мека кърпа за под от висококачествен микрофибърен вълноподобен плат
- Оптимално почистване на замърсявания, висока степан на събиране на замърсяванията Микрофибрите гарантират добър резултат при почистването на всички твърди повърхности.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,13
|Тегло с опаковката (кг)
|0,315
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 110 x 6
Сфера на приложение
- Душ кабина / вана
- Огледала
- Умивалници
- Смесители
- Твърди подове