Комплект от филтърни торби

Филтърна торба от флис с практична заключваща система за хигиенно отстраняване, без контакт с мръсотията. Подходящ за прахосмукачка Kärcher VC 2.

Филтърна торба от флис, подходяща за прахосмукачка VC 2. Предлага се с практична заключваща система за хигиенно отстраняване, без контакт с мръсотията.

Характеристики и предимства
Филтърна торба от флис с практична заключваща система
  • За хигиенно отстраняване без контакт с мръсотия
Висок капацитет
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 5
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,18
Тегло с опаковката (кг) 0,28
Размери (Д × Ш × В) (мм) 350 x 160 x 32,5
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Изсмукване на сухи замърсявания