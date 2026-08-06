Комплект от филтърни торби
Филтърна торба от флис с практична заключваща система за хигиенно отстраняване, без контакт с мръсотията. Подходящ за прахосмукачка Kärcher VC 2.
Филтърна торба от флис, подходяща за прахосмукачка VC 2. Предлага се с практична заключваща система за хигиенно отстраняване, без контакт с мръсотията.
Характеристики и предимства
Филтърна торба от флис с практична заключваща система
- За хигиенно отстраняване без контакт с мръсотия
Висок капацитет
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|5
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,18
|Тегло с опаковката (кг)
|0,28
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|350 x 160 x 32,5
Сфера на приложение
- Изсмукване на сухи замърсявания