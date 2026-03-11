Комплектът принадлежности за почистване на дърва е идеалният комплект за почистване и поддържане на дървени и каменни повърхности. Практическият комплект включва Power scrubber PS 40 за мощно и ефективно почистване на различни повърхности - идеален за стълби и ръбове, 1-литрова бутилка Wood Cleaner 3-in-1 за максимална ефективност на почистване, оптимална грижа и перфектна защита само в едно стъпка, както и дюза за пяна Connect 'n' Clean FJ 10 C вкл. 1-литрова бутилка за почистване на камъни за почистване и поддържане на каменни повърхности. Благодарение на практичната система за бърза смяна на дюзата за пяна Connect 'n' Clean FJ 10 C, бутилките за препарати могат лесно да бъдат заменени. Иновативната дюза за пяна произвежда гъста пяна, като по този начин прави възможно още по-мощно почистване. Комплектът аксесоари за почистване на дърво е подходящ за всички водоструйки на Kärcher от класове K2 - K7.