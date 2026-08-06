Комплект за домашнo свързване на тръби G3/4, 1,5 м
Свързващ маркуч между нагнетяващите помпи или домашни помпи и тръбопроводни системи: За тръби G3/4. Връзките PerfectConnect осигурява бързо и надежно свързване.
Шумоизолиращия маркуч PrimoFlex® premium с дължина 1,5 м и диаметър 1/2", се използва за свързване на нагнетяващи помпи или домашни помпи и тръбопроводи G3/4. Използването на маркуча води до по-малко вибрации, което води до значително намаляване на шума. Комплектът включва 3/4 " свързваща част за битови водопроводи и свързваща част G1, която се инсталира на помпата. Връзките PerfectConnect дават възможност те да се сглобят изключително лесно и предлагат високо надеждно свързване за да се осигури безпроблемна работа на помпите.
Характеристики и предимства
Гъвкав маркуч
- Така възникват по-малко вибрации и предаването на шум към стационарната тръбопроводна система се намалява значително.
Съединителен маркуч за стационарни тръбопроводи
- За връзка с помпата за битови нужди. Обикновено тръбопроводните системи не достигат местоположението на инсталацията на помпата. Препоръчваме да използвате гъвкав маркуч за свързване на помпата към тръбопровода.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,32
|Тегло с опаковката (кг)
|0,43
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|219 x 59 x 246
Оборудване
- Аксесоари в гамата на Kärcher PerfectConnect
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.