Шумоизолиращия маркуч PrimoFlex® premium с дължина 1,5 м и диаметър 1/2", се използва за свързване на нагнетяващи помпи или домашни помпи и тръбопроводи G3/4. Използването на маркуча води до по-малко вибрации, което води до значително намаляване на шума. Комплектът включва 3/4 " свързваща част за битови водопроводи и свързваща част G1, която се инсталира на помпата. Връзките PerfectConnect дават възможност те да се сглобят изключително лесно и предлагат високо надеждно свързване за да се осигури безпроблемна работа на помпите.