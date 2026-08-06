Комплект за домашнo свързване на тръби G3/4, 1,5 м

Свързващ маркуч между нагнетяващите помпи или домашни помпи и тръбопроводни системи: За тръби G3/4. Връзките PerfectConnect осигурява бързо и надежно свързване.

Шумоизолиращия маркуч PrimoFlex® premium с дължина 1,5 м и диаметър 1/2", се използва за свързване на нагнетяващи помпи или домашни помпи и тръбопроводи G3/4. Използването на маркуча води до по-малко вибрации, което води до значително намаляване на шума. Комплектът включва 3/4 " свързваща част за битови водопроводи и свързваща част G1, която се инсталира на помпата. Връзките PerfectConnect дават възможност те да се сглобят изключително лесно и предлагат високо надеждно свързване за да се осигури безпроблемна работа на помпите.

Характеристики и предимства
Гъвкав маркуч
  • Така възникват по-малко вибрации и предаването на шум към стационарната тръбопроводна система се намалява значително.
Съединителен маркуч за стационарни тръбопроводи
  • За връзка с помпата за битови нужди. Обикновено тръбопроводните системи не достигат местоположението на инсталацията на помпата. Препоръчваме да използвате гъвкав маркуч за свързване на помпата към тръбопровода.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,32
Тегло с опаковката (кг) 0,43
Размери (Д × Ш × В) (мм) 219 x 59 x 246

Оборудване

  • Аксесоари в гамата на Kärcher PerfectConnect
Сфера на приложение
  • За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.