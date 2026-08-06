Специалният комплект за почистване на домашни любимци прави почистването още по-лесно и удобно: Гъвкавият, разтегателен маркуч, включен в комплекта, гарантира максимална свобода на движение. Подходящата четка за козина на домашни любимци има изключително мека гумена повърхност. По този начин, вие не само ще премахнете надеждно космите, но също така ще направите на пухкавия си приятел приятен масаж.