KV 4 кърпи за плочки

Кърпата за плочки е идеална за замърсявания върху плочки, процепи и фуги, благодарение на абразивните и абсорбиращи влакна. Може лесно да се прикрепи към акумулаторната виброчистачка KV 4, чрез закрепване с велкро.

Кърпата за плочки може лесно да бъде прикрепена към акумулаторната виброчистачка KV 4, чрез закрепване с велкро. Благодарение на комбинацията от абразивни и абсорбиращи влакна, мръсотията се разтваря оптимално и се абсорбира. Абразивните влакна са адаптирани към повърхностите и бързо премахват упоритите замърсявания по плочките, пукнатините и фугите, като остатъци от сапун.

Характеристики и предимства
Велкро закрепване
Миещ се
  • Може да се пере при 60 ° C, за многократна употреба.
Изпъкнали, абразивни влакна
  • Перфектно почистване на цепнатини и фуги.
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 2
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,032
Тегло с опаковката (кг) 0,094
Размери (Д × Ш × В) (мм) 261 x 106 x 11,5
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Плочки