Кърпата за плочки може лесно да бъде прикрепена към акумулаторната виброчистачка KV 4, чрез закрепване с велкро. Благодарение на комбинацията от абразивни и абсорбиращи влакна, мръсотията се разтваря оптимално и се абсорбира. Абразивните влакна са адаптирани към повърхностите и бързо премахват упоритите замърсявания по плочките, пукнатините и фугите, като остатъци от сапун.