KV 4 кърпи за плочки
Кърпата за плочки е идеална за замърсявания върху плочки, процепи и фуги, благодарение на абразивните и абсорбиращи влакна. Може лесно да се прикрепи към акумулаторната виброчистачка KV 4, чрез закрепване с велкро.
Кърпата за плочки може лесно да бъде прикрепена към акумулаторната виброчистачка KV 4, чрез закрепване с велкро. Благодарение на комбинацията от абразивни и абсорбиращи влакна, мръсотията се разтваря оптимално и се абсорбира. Абразивните влакна са адаптирани към повърхностите и бързо премахват упоритите замърсявания по плочките, пукнатините и фугите, като остатъци от сапун.
Характеристики и предимства
Велкро закрепване
Миещ се
- Може да се пере при 60 ° C, за многократна употреба.
Изпъкнали, абразивни влакна
- Перфектно почистване на цепнатини и фуги.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|2
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,032
|Тегло с опаковката (кг)
|0,094
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|261 x 106 x 11,5
Сфера на приложение
- Плочки