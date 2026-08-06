Лесно почистване: Универсалният валяк за уреди за почистване на подове Kärcher FC 2-4 осигурява нежно мокро почистване и поддръжка на всички твърди подови настилки – дори паркет. Висококачественият универсален валяк не оставя мъх, абсорбира и е изключително издръжлив. Валякът може да се пере и машинно при макс. температура 60°C.