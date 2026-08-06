Микрофибърен валяк за FC 2 (жълто)

Универсален валяк за нежно мокро почистване и грижа за всякакви твърди подови настилки. Без мъх, абсорбиращ и издръжлив. Подходящ за машинно пране до 60°C.

Лесно почистване: Универсалният валяк за уреди за почистване на подове Kärcher FC 2-4 осигурява нежно мокро почистване и поддръжка на всички твърди подови настилки – дори паркет. Висококачественият универсален валяк не оставя мъх, абсорбира и е изключително издръжлив. Валякът може да се пере и машинно при макс. температура 60°C.

Характеристики и предимства
100% висококачествен микрофибър
  • Оптималното разтваряне на мръсотията и високото ниво на събиране за цялостно почистване на всички твърди повърхности.
  • Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Особено чисто
  • Работа за хигиенизиране в различни области на приложение (санитарни помещения, кухня, обзавеждане и др.).
Спецификации

Технически данни

Цвят Бял
Тегло (кг) 0,13
Тегло с опаковката (кг) 0,134
Размери (Д × Ш × В) (мм) 180 x 60 x 60
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Запечатан паркет