Микрофибърни кърпи за избърсване
Микрофибърната кърпа за почистване напълно почиства всички гладки повърхности.
Микрофибърната кърпа за почистване щателно почиства всички гладки повърхности, напр. стъкло и прозорци. Заедно с пулверизатора, уредът за прозорци WV 50 и концентратът за почистване на прозорци, той гарантира чистота без следи. Така почистването на прозорците се извършва така лесно, както никога досега.
Характеристики и предимства
Висококачествена микрофибърна подложка с абразивни, както и с меки влакна
- Замърсяването се почиства оптимално от повърхността и се задържа в кърпата
- Чрез абразивните влакна лесно се премахват от повърхността дори упорити замърсявания
- Меките влакна оптимално събират почистеното замърсяване
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|2
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,04
|Тегло с опаковката (кг)
|0,084
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|70 x 275 x 30
Сфера на приложение
- Прозорци и стъклени повърхности