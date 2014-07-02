Микрофибърната кърпа за почистване щателно почиства всички гладки повърхности, напр. стъкло и прозорци. Заедно с пулверизатора, уредът за прозорци WV 50 и концентратът за почистване на прозорци, той гарантира чистота без следи. Така почистването на прозорците се извършва така лесно, както никога досега.