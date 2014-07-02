Микрофибърни кърпи за избърсване

Микрофибърната кърпа за почистване напълно почиства всички гладки повърхности.

Микрофибърната кърпа за почистване щателно почиства всички гладки повърхности, напр. стъкло и прозорци. Заедно с пулверизатора, уредът за прозорци WV 50 и концентратът за почистване на прозорци, той гарантира чистота без следи. Така почистването на прозорците се извършва така лесно, както никога досега.

Характеристики и предимства
Висококачествена микрофибърна подложка с абразивни, както и с меки влакна
  • Замърсяването се почиства оптимално от повърхността и се задържа в кърпата
  • Чрез абразивните влакна лесно се премахват от повърхността дори упорити замърсявания
  • Меките влакна оптимално събират почистеното замърсяване
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 2
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,04
Тегло с опаковката (кг) 0,084
Размери (Д × Ш × В) (мм) 70 x 275 x 30
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Прозорци и стъклени повърхности