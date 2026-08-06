MJ 24 5 в 1 Multi Jet

Универсален струйник Multi Jet 5 в 1 за ръчни почистващи уреди KHB 5 Battery и OC 6-18: MJ 24 с точкова, плоска, промиваща, мъгла и напояваща дюза. Лесно се регулира чрез завъртане на главата на дюзата.

Multi Jet Handheld предлага пет вида струи в един струйник: Точкова струя, плоска струя, струя за промиване, мъгла и напояваща. Следователно струйникът Multi Jet е подходящ за голямо разнообразие от приложения. Просто завъртете главата на дюзата, за да изберете правилната струя. Адаптерът Quick Connect позволява бързо и лесно превключване към друг аксесоар Handheld Cleaner само с една ръка. MJ 24 Handheld е съвместим с KHB уредите. Удължаващ струйник се препоръчва при това приложение.

Характеристики и предимства
Струйник 5-в-1
  • Пет различни вида струя в един струйник.
Икономия на време
  • Без смяна на струйника
Почистване и поливане в едно
  • Не е необходимо да превключвате към градински маркуч и пистолет за пръскане.
Точкова струя
  • Почистване на фуги, цепнатини и тесни пролуки, както и премахване на петна от мръсотия.
Плосък поток
  • Почистване на повърхности и предмети.
Промиваща струя
  • Изплакване от освободена мръсотия.
Струя мъгла
  • Почистване на прах или прашец от растенията, докато леко ги поливате.
Напояваща струя
  • Поливане на растения.
Система Quick Connect
  • Лесна и бърза смяна.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,103
Тегло с опаковката (кг) 0,141
Размери (Д × Ш × В) (мм) 70 x 58 x 60
Сфера на приложение
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Велосипеди
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Детски играчки/Bobbycar®/работни колела
  • Кашпи за цветя
  • За почистване от листа
  • Поливане на растения
Аксесоари