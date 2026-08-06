MJ 24 5 в 1 Multi Jet
Универсален струйник Multi Jet 5 в 1 за ръчни почистващи уреди KHB 5 Battery и OC 6-18: MJ 24 с точкова, плоска, промиваща, мъгла и напояваща дюза. Лесно се регулира чрез завъртане на главата на дюзата.
Multi Jet Handheld предлага пет вида струи в един струйник: Точкова струя, плоска струя, струя за промиване, мъгла и напояваща. Следователно струйникът Multi Jet е подходящ за голямо разнообразие от приложения. Просто завъртете главата на дюзата, за да изберете правилната струя. Адаптерът Quick Connect позволява бързо и лесно превключване към друг аксесоар Handheld Cleaner само с една ръка. MJ 24 Handheld е съвместим с KHB уредите. Удължаващ струйник се препоръчва при това приложение.
Характеристики и предимства
Струйник 5-в-1
- Пет различни вида струя в един струйник.
Икономия на време
- Без смяна на струйника
Почистване и поливане в едно
- Не е необходимо да превключвате към градински маркуч и пистолет за пръскане.
Точкова струя
- Почистване на фуги, цепнатини и тесни пролуки, както и премахване на петна от мръсотия.
Плосък поток
- Почистване на повърхности и предмети.
Промиваща струя
- Изплакване от освободена мръсотия.
Струя мъгла
- Почистване на прах или прашец от растенията, докато леко ги поливате.
Напояваща струя
- Поливане на растения.
Система Quick Connect
- Лесна и бърза смяна.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,103
|Тегло с опаковката (кг)
|0,141
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|70 x 58 x 60
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Велосипеди
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Детски играчки/Bobbycar®/работни колела
- Кашпи за цветя
- За почистване от листа
- Поливане на растения