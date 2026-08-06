Multi Jet Handheld предлага пет вида струи в един струйник: Точкова струя, плоска струя, струя за промиване, мъгла и напояваща. Следователно струйникът Multi Jet е подходящ за голямо разнообразие от приложения. Просто завъртете главата на дюзата, за да изберете правилната струя. Адаптерът Quick Connect позволява бързо и лесно превключване към друг аксесоар Handheld Cleaner само с една ръка. MJ 24 Handheld е съвместим с KHB уредите. Удължаващ струйник се препоръчва при това приложение.