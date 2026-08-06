Лесно почистване: мултифункционалният валяк за безкабелнa прахосмукачка за сухо и мокро почистване Kärcher FCV 4 осигурява нежно почистване и поддръжка на всички подови настилки – дори и паркет. Висококачественият мултифункционален валяк е без власинки, абсорбиращ и изключително издръжлив. По-устойчиво решение: валякът може да се пере в пералня до 60 °C.