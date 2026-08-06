Мултифункционален валяк FCV4
Мултифункционален валяк за нежно почистване и поддръжка на всички видове подови настилки. Без власинки, абсорбиращ, издръжлив и подходящ за машинно пране до 60 °C. Подходящ за безкабелнa прахосмукачка за сухо и мокро почистване FCV 4.
Лесно почистване: мултифункционалният валяк за безкабелнa прахосмукачка за сухо и мокро почистване Kärcher FCV 4 осигурява нежно почистване и поддръжка на всички подови настилки – дори и паркет. Висококачественият мултифункционален валяк е без власинки, абсорбиращ и изключително издръжлив. По-устойчиво решение: валякът може да се пере в пералня до 60 °C.
Характеристики и предимства
Особено чисто
- Хигиенична работа в различни области на приложение (санитарни възли, кухни, арматура и т.н.)
- В комбинация със системата с два резервоара, използвана при безкабелните прахосмукачки за сухо и мокро почистване Kärcher, те надеждно премахват до 99% от всички бактерии от пода – доказано чрез лабораторни тестове.“
Спецификации
Технически данни
|Тегло (кг)
|0,198
|Тегло с опаковката (кг)
|0,256
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|250 x 57 x 57
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Запечатан паркет