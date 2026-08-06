Накрайник за матраци

Накрайникът за матрак осигурява дълбоко, хигиенно почистване на вашия матрак и всички места във и около зоната ви за спане.

Накрайникът за матрак на Kärcher е подходящ за дълбоко почистване на легла, матраци, възглавници и труднодостъпни места около леглата. Тези зони са мястото, където прах и екскрементите от акари, които съдържат частици, предизвикващи алергии, се натрупват особено лесно върху текстилните повърхности. Но дори прахът и екскрементите от акари нямат шанс срещу практичната дюза, която е проектирана специално за зони за спане и надеждно премахва всички замърсявания.

Характеристики и предимства
Премахва прах и мръсотия от матраците по-добре от обикновените прахосмукачки за тапицерия
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,359
Тегло с опаковката (кг) 0,519
Размери (Д × Ш × В) (мм) 171 x 153 x 75
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Матраци