Накрайник за матраци
Накрайникът за матрак осигурява дълбоко, хигиенно почистване на вашия матрак и всички места във и около зоната ви за спане.
Накрайникът за матрак на Kärcher е подходящ за дълбоко почистване на легла, матраци, възглавници и труднодостъпни места около леглата. Тези зони са мястото, където прах и екскрементите от акари, които съдържат частици, предизвикващи алергии, се натрупват особено лесно върху текстилните повърхности. Но дори прахът и екскрементите от акари нямат шанс срещу практичната дюза, която е проектирана специално за зони за спане и надеждно премахва всички замърсявания.
Характеристики и предимства
Премахва прах и мръсотия от матраците по-добре от обикновените прахосмукачки за тапицерия
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,359
|Тегло с опаковката (кг)
|0,519
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|171 x 153 x 75
Сфера на приложение
- Матраци