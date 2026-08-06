Накрайникът за матрак на Kärcher е подходящ за дълбоко почистване на легла, матраци, възглавници и труднодостъпни места около леглата. Тези зони са мястото, където прах и екскрементите от акари, които съдържат частици, предизвикващи алергии, се натрупват особено лесно върху текстилните повърхности. Но дори прахът и екскрементите от акари нямат шанс срещу практичната дюза, която е проектирана специално за зони за спане и надеждно премахва всички замърсявания.