Накрайник за почистване на тапицерия
Ръчен накрайник за спрей-екстрактори. Идеален за дълбоко почистване на мека мебел като фотьойли, дивани, канапета, както и на автомобилни седалки. Работна ширина 110 mm. Подходящ за уредите SE 3001, SE 4001 и SE 4002.
Характеристики и предимства
Функция пране
- За почистване дълбоко във влакната
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,118
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,188
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|153 x 113 x 75
Сфера на приложение
- Дамаски