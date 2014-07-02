Накрайник за почистване на тапицерия

Ръчен накрайник за спрей-екстрактори. Идеален за дълбоко почистване на мека мебел като фотьойли, дивани, канапета, както и на автомобилни седалки. Работна ширина 110 mm. Подходящ за уредите SE 3001, SE 4001 и SE 4002.

Характеристики и предимства
Функция пране
  • За почистване дълбоко във влакната
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,118
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,188
Размери (Д х Ш х В) (мм) 153 x 113 x 75
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Дамаски