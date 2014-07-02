Ръчен накрайник за спрей-екстрактори. Идеален за дълбоко почистване на мека мебел като фотьойли, дивани, канапета, както и на автомобилни седалки. Работна ширина 110 mm. Подходящ за уредите SE 3001, SE 4001 и SE 4002.