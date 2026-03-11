Пеногенератор, 0.3 литра

Пеногенератор с мощна пяна почиства без усилие всички видове повърхности, напр. боя на кола или мотоциклет, стъкло или камък, контейнер от 0,3 литра.

Пеногенератор с изключително мощна пяна без усилие почиства всички видове повърхности, напр. боя, стъкло или камък. Идеална за автомобили, оранжерии, градински мебели, фасади, стълби, каравани, пътеки, стени, щори, вътрешни дворове, задвижвания и др. Контейнер 0,3 литра. Напълнете Kärcher почистващ препарат директно в пеногенератора и го поставете на пистолета. Подходящ за всички водоструйки Kärcher K 2 - K 7. Подходящ за използване с Kärcher Ultra Foam Cleaner.

Характеристики и предимства
Лесна смяна на различни почистващи препарати
  • Особено удобна за ползване
Интензивна и задържаща се пяна
  • Лесно почистване на всички повърхности
Прозрачен съд за почистващ препарат
  • Съдържанието в съда е видимо по всяко време.
Регулируемо ниво на струята
  • За удобно чистене
Спецификации

Технически данни

Цвят антрацит
Тегло (кг) 0,267
Размери (Д х Ш х В) (мм) 265 x 265 x 90
Сфера на приложение
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Зимни градини
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Тераса
  • Фасада
  • Каменни и оградни стени
  • Входове на дворове, алеи
  • Каравани
  • Стълби