Пеногенератор с изключително мощна пяна без усилие почиства всички видове повърхности, напр. боя, стъкло или камък. Идеална за автомобили, оранжерии, градински мебели, фасади, стълби, каравани, пътеки, стени, щори, вътрешни дворове, задвижвания и др. Контейнер 0,3 литра. Напълнете Kärcher почистващ препарат директно в пеногенератора и го поставете на пистолета. Подходящ за всички водоструйки Kärcher K 2 - K 7. Подходящ за използване с Kärcher Ultra Foam Cleaner.