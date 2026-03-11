Пеногенератор, 0.3 литра
Пеногенератор с мощна пяна почиства без усилие всички видове повърхности, напр. боя на кола или мотоциклет, стъкло или камък, контейнер от 0,3 литра.
Пеногенератор с изключително мощна пяна без усилие почиства всички видове повърхности, напр. боя, стъкло или камък. Идеална за автомобили, оранжерии, градински мебели, фасади, стълби, каравани, пътеки, стени, щори, вътрешни дворове, задвижвания и др. Контейнер 0,3 литра. Напълнете Kärcher почистващ препарат директно в пеногенератора и го поставете на пистолета. Подходящ за всички водоструйки Kärcher K 2 - K 7. Подходящ за използване с Kärcher Ultra Foam Cleaner.
Характеристики и предимства
Лесна смяна на различни почистващи препарати
- Особено удобна за ползване
Интензивна и задържаща се пяна
- Лесно почистване на всички повърхности
Прозрачен съд за почистващ препарат
- Съдържанието в съда е видимо по всяко време.
Регулируемо ниво на струята
- За удобно чистене
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|антрацит
|Тегло (кг)
|0,267
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|265 x 265 x 90
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Зимни градини
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Тераса
- Фасада
- Каменни и оградни стени
- Входове на дворове, алеи
- Каравани
- Стълби