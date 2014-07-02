Пистолет G 160

Резервен пистолет за всички водоструйки Kärcher от класовете K2 - K7. За всички водоструйки, при които маркуча за високо налягане се закрепва към пистолета чрез клик система (без Quick Connect).

Лесна смяна на пистолета: Резервният пистолет е подходящ за всички водоструйки Kärcher от класовете K2 - K7. Подходящ за всички водоструйки, при които маркуча за високо налягане се закрепва чрез клик система, респ. скоба към пистолета за пръскане.

Характеристики и предимства
Резервен пистолет за водоструйки Kärcher Consumer от класовете K 2 - K 7.
  • Лесна смяна на пистолета.
Байонетно съединение
  • Позволява свързването на всички принадлежности на Kärcher.
Нанасяне на почистващ препарат при ниско налягане
  • Лесно нанасяне на почистващ препарат.
  • По-добро разтваряне на замърсявания и ефективно почистване.
Защита за деца
  • Блокира се спусъкът на пистолета.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,319
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,387
Размери (Д х Ш х В) (мм) 422 x 40 x 181
Съвместими уреди
Стари продукти