Пистолет G 160
Резервен пистолет за всички водоструйки Kärcher от класовете K2 - K7. За всички водоструйки, при които маркуча за високо налягане се закрепва към пистолета чрез клик система (без Quick Connect).
Характеристики и предимства
Резервен пистолет за водоструйки Kärcher Consumer от класовете K 2 - K 7.
- Лесна смяна на пистолета.
Байонетно съединение
- Позволява свързването на всички принадлежности на Kärcher.
Нанасяне на почистващ препарат при ниско налягане
- Лесно нанасяне на почистващ препарат.
- По-добро разтваряне на замърсявания и ефективно почистване.
Защита за деца
- Блокира се спусъкът на пистолета.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,319
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,387
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|422 x 40 x 181