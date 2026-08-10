Пистолет G 180 Q Full Control Plus
С LCD дисплей и контролни бутони за налягане и почистващи препарати: G 180 Q Full Control Plus е пистолет за високо налягане за всички водоструйки Kärcher K 5 Premium, K 7 и K 7 Premium Full Control от 2017 или по-нови.
Никога не сте имали толкова много контрол при почистване. Благодарение на бутоните +/– на пистолета за високо налягане G 180 Q Full Control Plus, нивата на налягане и дозата на почистващото средство могат лесно да се контролират с натискането на един бутон. Всички ваши настройки също винаги са достъпни на LCD дисплея с един поглед, независимо от времето. Пистолетът, който включва адаптер за бързо свързване, е подходящ за всички водоструйки на Kärcher Full Control от серията K 5 Premium, K 7 и K 7 Premium от 2017 г. или по-нови.
Характеристики и предимства
Резервен пистолет за Kärcher Full Control Plus HDR на класовете K 5 Premium, K 7 и K 7 Full Control от 2017 г. или по-нови
- За лесна подмяна на пистолета.
бутони +/- на дръжката
- За удобен контрол на настройката на налягането и концентрацията на почистващия препарат.
LCD дисплей за нивото на налягането
- За лесен избор на подходящо ниво на налягане за избрания обект за почистване.
Индикация на дозата на почистващия препарат на LCD дисплей
- За лесен избор на желания обем на почистващия препарат.
Система Quick Connect
- Система за бързо свързване за лесно свързване на пистолет за пръскане и маркуч за високо налягане.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло с опаковката (кг)
|0,787