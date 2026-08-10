Никога не сте имали толкова много контрол при почистване. Благодарение на бутоните +/– на пистолета за високо налягане G 180 Q Full Control Plus, нивата на налягане и дозата на почистващото средство могат лесно да се контролират с натискането на един бутон. Всички ваши настройки също винаги са достъпни на LCD дисплея с един поглед, независимо от времето. Пистолетът, който включва адаптер за бързо свързване, е подходящ за всички водоструйки на Kärcher Full Control от серията K 5 Premium, K 7 и K 7 Premium от 2017 г. или по-нови.