Пистолет Quick Connect G 160 Q
Оборудваният с Quick Connect пистолет Premium с меки вложки в ръкохватката гарантира голям комфорт при почистване. Той е идеален като резервен пистолет за всички водоструйки Kärcher от класовете K2 - K7 с присъединяване Quick Connect.
Характеристики и предимства
Резервен пистолет за водоструйки Kärcher Consumer от година на производство 2008 от класовете K 2 - K 7, Quick Connect
- Лесна смяна на пистолета.
Система за бързо свързване Quick Connect
- Система за бързо свързване за лесно свързване на пистолет за пръскане и маркуч за високо налягане.
Байонетно съединение
- Позволява свързването на всички принадлежности на Kärcher.
Гумена подложка
- По-лесна работа
Нанасяне на почистващ препарат при ниско налягане
- Лесно нанасяне на почистващ препарат.
- По-добро разтваряне на замърсявания и ефективно почистване.
Защита за деца
- Блокира се спусъкът на пистолета.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,391
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,459
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|440 x 193 x 40
