Пистолет Quick Connect G 160 Q

Оборудваният с Quick Connect пистолет Premium с меки вложки в ръкохватката гарантира голям комфорт при почистване.

Оборудваният с Quick Connect пистолет Premium с меки вложки в ръкохватката гарантира голям комфорт при почистване. Той е идеален като резервен пистолет за всички водоструйки Kärcher от класовете K2 - K7 с присъединяване Quick Connect.

Характеристики и предимства
Резервен пистолет за водоструйки Kärcher Consumer от година на производство 2008 от класовете K 2 - K 7, Quick Connect
  • Лесна смяна на пистолета.
Система за бързо свързване Quick Connect
  • Система за бързо свързване за лесно свързване на пистолет за пръскане и маркуч за високо налягане.
Байонетно съединение
  • Позволява свързването на всички принадлежности на Kärcher.
Гумена подложка
  • По-лесна работа
Нанасяне на почистващ препарат при ниско налягане
  • Лесно нанасяне на почистващ препарат.
  • По-добро разтваряне на замърсявания и ефективно почистване.
Защита за деца
  • Блокира се спусъкът на пистолета.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,391
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,459
Размери (Д х Ш х В) (мм) 440 x 193 x 40

Видео

Съвместими уреди
Стари продукти