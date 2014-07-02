Плосък нагънат филтър
Плоският нагънат филтър позволява мокро и сухо почистване без смяна на филтъра. Той е с голяма филтърна повърхност при минимално пространство и не навлиза в контейнера на прахосмукачката. Освен това филтърът се характеризира с висока степен на задържане на прах и поради гъвкавата си конструкция лесно се почиства.
Характеристики и предимства
Материал на филтъра
- За мокро и сухо почистване без смяна на филтъра
- По-висока степен на задържане на прах
Гъвкава конструкция
- Лесен за почистване
Компактна конструкция
- Голяма филтърна повърхност в минимално пространство
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|кафяв
|Тегло (кг)
|0,13
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,177
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|205 x 75 x 73