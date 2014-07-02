Плосък нагънат филтър

Плоският нагънат филтър позволява мокро и сухо почистване без смяна на филтъра. Той е с голяма филтърна повърхност при минимално пространство и не навлиза в контейнера на прахосмукачката. Освен това филтърът се характеризира с висока степен на задържане на прах и поради гъвкавата си конструкция лесно се почиства.

Характеристики и предимства
Материал на филтъра
  • За мокро и сухо почистване без смяна на филтъра
  • По-висока степен на задържане на прах
Гъвкава конструкция
  • Лесен за почистване
Компактна конструкция
  • Голяма филтърна повърхност в минимално пространство
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Цвят кафяв
Тегло (кг) 0,13
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,177
Размери (Д х Ш х В) (мм) 205 x 75 x 73
