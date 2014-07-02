Плоският нагънат филтър позволява мокро и сухо почистване без смяна на филтъра. Той е с голяма филтърна повърхност при минимално пространство и не навлиза в контейнера на прахосмукачката. Освен това филтърът се характеризира с висока степен на задържане на прах и поради гъвкавата си конструкция лесно се почиства.