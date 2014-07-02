Полиращи подложки (универсални)

3 полиращи подложки за полиращата машина FP 303. Идеални за полиране на всички твърди повърхности и подове като паркет, камък, линолеум, корк, PVC и ламинат.

3 полиращи подложки за полиращата машина FP 303. Идеални за полиране на всички твърди повърхности и подове от паркет, камък, линолеум, корк, PVC и ламинат. За резултат от полирането, с който можете да се гордеете.

Характеристики и предимства
Полираща подложка от висококачествена имитация на вълна
  • Перфектен резултат от полирането на всички видове подови настилки
  • Възможно е машинно пране при 60 °C.
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 3
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,042
Тегло с опаковката (кг) 0,085
Размери (Д × Ш × В) (мм) 125 x 125 x 10
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Сфера на приложение
  • Твърди подове