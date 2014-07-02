Полиращи подложки (универсални)
3 полиращи подложки за полиращата машина FP 303. Идеални за полиране на всички твърди повърхности и подове като паркет, камък, линолеум, корк, PVC и ламинат.
3 полиращи подложки за полиращата машина FP 303. Идеални за полиране на всички твърди повърхности и подове от паркет, камък, линолеум, корк, PVC и ламинат. За резултат от полирането, с който можете да се гордеете.
Характеристики и предимства
Полираща подложка от висококачествена имитация на вълна
- Перфектен резултат от полирането на всички видове подови настилки
- Възможно е машинно пране при 60 °C.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|3
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,042
|Тегло с опаковката (кг)
|0,085
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|125 x 125 x 10
Сфера на приложение
- Твърди подове