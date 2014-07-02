Резервни дюзи за T-Racer

Висококачествени жълти резервни дюзи за лесна смяна на T-Racer. Подходящи при смяна за уред клас K7 (T 300, T400).

Характеристики и предимства
Резервна дюза
  • Бърза и лесна смяна на стари дюзи.
  • Дълготрайност и високо качество.
Плоска струя с високо налягане
  • Равномерно почистване и разтваряне на упорити замърсявания
  • Добра производителност - идеална за почистване на големи площи.
Мощно почистване с високо налягане
  • По-добро разтваряне на замърсявания и ефективно почистване.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,024
Размери (Д х Ш х В) (мм) 90 x 125 x 30
