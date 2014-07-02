Резервни дюзи за T-Racer
Висококачествени сиви резервни дюзи за лесна смяна на T-Racer. Подходящи при смяна за уреди клас K 2 - K 5 (T 250, T 300, T 400).
Характеристики и предимства
Резервна дюза
- Бърза и лесна смяна на стари дюзи.
- Дълготрайност и високо качество.
Плоска струя с високо налягане
- Равномерно почистване и разтваряне на упорити замърсявания
- Добра производителност - идеална за почистване на големи площи.
Мощно почистване с високо налягане
- По-добро разтваряне на замърсявания и ефективно почистване.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,028
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|90 x 125 x 30