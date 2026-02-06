SE филтърни торби от флийс
Изключително устойчива на разкъсване филтърна торбичка от флийс, идеална за работа както при фини, така и на груби замърсявания. Подходящ за перяща смукачка Kärcher Home & Garden.
Филтърните торбички са разработени специално за Kärcher SE 5 и SE 6 Signature Line, както и за перящите смукачки SE 5.100 и SE 6.100. Торбите са изключително устойчиви на разкъсване и осигуряват впечатляващо висока мощност на засмукване и филтриране на прах. Те също така са много подходящи за изсмукване на груби и мокри замърсявания. В обхвата на доставката са включени общо четири торби.
Характеристики и предимства
Подходящ за перящи смукачки Kärcher в серията SE 5 и SE 6 Signature и серията SE 5.100 и SE 6.100.
Трислойна поларена материя
- За висока мощност на засмукване и високо филтриране на прах по време на употреба.
Изключително устойчив на разкъсване, идеален за тежка употреба.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|4
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,292
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,373
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|425 x 530 x 12
Сфера на приложение
- Изсмукване на сухи замърсявания