Филтърните торбички са разработени специално за Kärcher SE 5 и SE 6 Signature Line, както и за перящите смукачки SE 5.100 и SE 6.100. Торбите са изключително устойчиви на разкъсване и осигуряват впечатляващо висока мощност на засмукване и филтриране на прах. Те също така са много подходящи за изсмукване на груби и мокри замърсявания. В обхвата на доставката са включени общо четири торби.