Иновативният аксесоар за почистване на обувки от Kärcher почиства различни видове спортни и ежедневни обувки бързо, старателно и без да оставя капки. Това улеснява почистването на маратонки, обувки за ходене или дори модни маратонки, например, вътре в къщата, без да правите мръсотия на закрито. Благодарение на сменяемите четки, както подметката, така и горната част на обувките могат да се почистват бързо и старателно. Меките влакна позволяват ефективно и нежно почистване дори на по-деликатни материали. Благодарение на автоматичното изсмукване на вода по време на почистване, обувките изсъхват за нула време. Shoe!Cleaner впечатлява и с функция за почистване на системата, която предотвратява замърсяването на аксесоарите по време на почистване. Следователно Shoe!Cleaner е идеалният надежден аксесоар за допълнение към спрей екстрактори SE 3 Compact, SE 4, SE 5 и SE 6 за всички задачи по почистване на обувки.