Сменяем филтър Pre-Pure-Filter WPC 1
Филтърът Pre-Pure представлява първия и втория филтърен етап от четиристепенната филтърна концепция на нашата филтърна система за вода Керхер WPC 120 UF.
Филтърът Pre-Pure е комбинация от полипропиленов филтър и филтър с активен въглен, който надеждно отстранява от водата по-големи частици с размер до > 5 µm, тежки метали и хлор. Филтърът Pre-Pure формира първия и втория етап от четиристепенната филтърна концепция на филтърна система за вода WPC 120 UF от Керхер.
Спецификации
Технически данни
|Тегло без аксесоари (кг)
|0,46
|Тегло с опаковката (кг)
|0,548
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|71 x 71 x 272
Сфера на приложение
- Вода за пиене