Сменяем филтър Pre-Pure-Filter WPC 1

Филтърът Pre-Pure представлява първия и втория филтърен етап от четиристепенната филтърна концепция на нашата филтърна система за вода Керхер WPC 120 UF.

Филтърът Pre-Pure е комбинация от полипропиленов филтър и филтър с активен въглен, който надеждно отстранява от водата по-големи частици с размер до > 5 µm, тежки метали и хлор. Филтърът Pre-Pure формира първия и втория етап от четиристепенната филтърна концепция на филтърна система за вода WPC 120 UF от Керхер.

Спецификации

Технически данни

Тегло без аксесоари (кг) 0,46
Тегло с опаковката (кг) 0,548
Размери (Д × Ш × В) (мм) 71 x 71 x 272
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Сфера на приложение
  • Вода за пиене