Филтърът Pre-Pure е комбинация от полипропиленов филтър и филтър с активен въглен, който надеждно отстранява от водата по-големи частици с размер до > 5 µm, тежки метали и хлор. Филтърът Pre-Pure формира първия и втория етап от четиристепенната филтърна концепция на филтърна система за вода WPC 120 UF от Керхер.