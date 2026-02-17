Нашият модул за филтриране на вода WPC 120 UF гарантира високо ниво на безопасност, когато качеството на питейната вода е неизвестно, благодарение на своята мощна 4-степенна система за ултрафилтриране, като същевременно се гордее с изключително лесна работа, инсталиране и поддръжка. Голямо разнообразие от частици, микропластмаси, бактерии, вируси, хлор, тежки метали и остатъци от лекарства се отстраняват надеждно от водата и нейният вкус е значително подобрен. Дълготрайните филтри предлагат висок капацитет от около 2500 литра – това означава, че филтърът трябва да се сменя рядко и това може да се направи бързо и без усилие благодарение на удобните байонетни ключалки. Не се изисква захранване за работа с WPC 120 UF; в обхвата на доставката е включен кран за подаване на филтрирана вода.