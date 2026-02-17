WPC 120 UF
Уред за филтриране на вода WPC 120 UF с 4-степенна система за ултра филтриране. Надеждно отстранява частици, бактерии, вируси и други замърсители.
Нашият модул за филтриране на вода WPC 120 UF гарантира високо ниво на безопасност, когато качеството на питейната вода е неизвестно, благодарение на своята мощна 4-степенна система за ултрафилтриране, като същевременно се гордее с изключително лесна работа, инсталиране и поддръжка. Голямо разнообразие от частици, микропластмаси, бактерии, вируси, хлор, тежки метали и остатъци от лекарства се отстраняват надеждно от водата и нейният вкус е значително подобрен. Дълготрайните филтри предлагат висок капацитет от около 2500 литра – това означава, че филтърът трябва да се сменя рядко и това може да се направи бързо и без усилие благодарение на удобните байонетни ключалки. Не се изисква захранване за работа с WPC 120 UF; в обхвата на доставката е включен кран за подаване на филтрирана вода.
Характеристики и предимства
Високо ниво на защита срещу замърсена питейна вода3 мощни филтъра за допълнителна защита при неизвестни условия на водата. Отстранява частици, бактерии, вируси, хлор, тежки метали, остатъци от лекарства. Подобрява вкуса на питейната вода
Лесен монтаж и поддръжкаБърза смяна на филтъра благодарение на байонетни ключалки и магнитни закопчалки на капака. Лесен за свързване към водопровода. Включени адаптер и кран.
Голям капацитетНиски разходи за обслужване благодарение на редките смени на филтъра поради капацитет от 2500 l.
Работа без електрозахранване
- Не е необходимо свързване на външно захранване.
- Гъвкав за използване на всяко избрано място.
Спецификации
Технически данни
|Входно налягане на водата (бар)
|1 - 4
|Водоснабдяване
|3/8″
|Капацитет на филтъра (л)
|2500
|Максимална температура на подаване (°C)
|5 - 38
|Поток (л/ч)
|120
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|5,66
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|8
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|377 x 168 x 421
Обхват на доставката
- Предварително чист
- Hy-Protect ултра филтрация
- Постзащита
Видео
Сфера на приложение
- Вода за пиене
- Кухни