WPC 120 UF

Уред за филтриране на вода WPC 120 UF с 4-степенна система за ултра филтриране. Надеждно отстранява частици, бактерии, вируси и други замърсители.

Нашият модул за филтриране на вода WPC 120 UF гарантира високо ниво на безопасност, когато качеството на питейната вода е неизвестно, благодарение на своята мощна 4-степенна система за ултрафилтриране, като същевременно се гордее с изключително лесна работа, инсталиране и поддръжка. Голямо разнообразие от частици, микропластмаси, бактерии, вируси, хлор, тежки метали и остатъци от лекарства се отстраняват надеждно от водата и нейният вкус е значително подобрен. Дълготрайните филтри предлагат висок капацитет от около 2500 литра – това означава, че филтърът трябва да се сменя рядко и това може да се направи бързо и без усилие благодарение на удобните байонетни ключалки. Не се изисква захранване за работа с WPC 120 UF; в обхвата на доставката е включен кран за подаване на филтрирана вода.

Характеристики и предимства
WPC 120 UF: Високо ниво на защита срещу замърсена питейна вода
3 мощни филтъра за допълнителна защита при неизвестни условия на водата. Отстранява частици, бактерии, вируси, хлор, тежки метали, остатъци от лекарства. Подобрява вкуса на питейната вода
WPC 120 UF: Лесен монтаж и поддръжка
Бърза смяна на филтъра благодарение на байонетни ключалки и магнитни закопчалки на капака. Лесен за свързване към водопровода. Включени адаптер и кран.
WPC 120 UF: Голям капацитет
Ниски разходи за обслужване благодарение на редките смени на филтъра поради капацитет от 2500 l.
Работа без електрозахранване
  • Не е необходимо свързване на външно захранване.
  • Гъвкав за използване на всяко избрано място.
Спецификации

Технически данни

Входно налягане на водата (бар) 1 - 4
Водоснабдяване 3/8″
Капацитет на филтъра (л) 2500
Максимална температура на подаване (°C) 5 - 38
Поток (л/ч) 120
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 5,66
Тегло вкл. Опаковка (кг) 8
Размери (Д х Ш х В) (мм) 377 x 168 x 421

Обхват на доставката

  • Предварително чист
  • Hy-Protect ултра филтрация
  • Постзащита

Видео

Сфера на приложение
  • Вода за пиене
  • Кухни
Аксесоари