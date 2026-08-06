С интелигентната самоизпразваща се станция RCV 5 става още по-автономен, тъй като контейнерът за прах се изпразва автоматично. По този начин потребителят не се занимава с тази досадна и често мръсна работа. Прахът и мръсотията просто се засмукват автоматично във висококачествената филтърна торбичка от флийс веднага щом RCV 5 се закачи в станцията за зареждане и самоизпразване – или след завършена задача за почистване, или при презареждане между тях. Мръсотията е надеждно уловена. Не може да бъде по-просто. Благодарение на функцията за зареждане на самоизпразващата се станция, батерията на робота също се презарежда едновременно.