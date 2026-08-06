Смукателна станция RCV 5
Още повече автономност при почистване: с интелигентната самоизпразваща се станция, контейнерът за прах на RCV 5 се изпразва автоматично на редовни интервали.
С интелигентната самоизпразваща се станция RCV 5 става още по-автономен, тъй като контейнерът за прах се изпразва автоматично. По този начин потребителят не се занимава с тази досадна и често мръсна работа. Прахът и мръсотията просто се засмукват автоматично във висококачествената филтърна торбичка от флийс веднага щом RCV 5 се закачи в станцията за зареждане и самоизпразване – или след завършена задача за почистване, или при презареждане между тях. Мръсотията е надеждно уловена. Не може да бъде по-просто. Благодарение на функцията за зареждане на самоизпразващата се станция, батерията на робота също се презарежда едновременно.
Характеристики и предимства
Автоматично изпразване на прах
- Редовното автоматично изпразване на контейнера за прах RCV 5 позволява на прахосмукачката робот да почиства автономно много по-дълго.
- Без да е необходимо да изпразвате контейнера за прах RCV 5 на ръка, потребителят не трябва да влиза в контакт с прах и мръсотия.
- Тъй като контейнерът за прах на прахосмукачката робот се изпразва редовно, всмукателната мощност остава постоянно висока, което означава отлични резултати при почистване с RCV 5.
Филтърна торбичка от нетъкан текстил
- Филтърната торбичка надеждно улавя прах и мръсотия.
- Уловената мръсотия се изхвърля лесно и хигиенично.
Интегрирано управление на кабела
- Захранващият кабел на самоизпразващата се станция може да бъде лесно навит с помощта на системата за управление на кабела, монтирана на гърба на самоизпразващата се станция – край на оплетените кабели.
Контрол на приложението
- Ако е необходимо, станцията за самоизпразване на RCV 5 може да се управлява чрез приложението за допълнително удобство.
- Изсмукването може да се активира и индивидуално чрез приложението.
Съвместим с всички модели RCV 5
- Самоизпразващата се станция е съвместима с всички модели RCV 5, дори с устройства, които вече имат зарядна станция.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Вместимост на филтърната торба (л)
|4
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|4,6
|Тегло с опаковката (кг)
|7,8
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|401 x 290 x 446
Оборудване
- Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр.
- Контейнер за отпадъци
Сфера на приложение
- Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC
- На килими с нисък косъм