Твърдите подове и килимите с нисък косъм се почистват независимо и систематично от интелигентния почистващ робот RCV 5. Сухата мръсотия се събира във вградения контейнер за отпадъци чрез въртящата се четка и страничната четка за ръбовете. Ултразвуковият сензор открива килими, които биха били по-добре почистени с помощта на функцията Auto Boost за максимална мощност на засмукване. RCV 5 не само прахосмуче, но може и да бърше. В режим на избърсване килимите се избягват автоматично. Чрез приложението RCV 5 се изпраща на обиколка за проучване и автоматично ще създаде карта на стаите чрез откриване на околностите (LiDAR). За всяко помещение могат да се задават индивидуални параметри за почистване. Например кои стаи трябва да се почистват с прахосмукачка, бършат или да не се почистват. Благодарение на двойната лазерна система с камера, RCV 5 също открива и избягва плоски препятствия като кабели, чорапи или обувки. Допълнителни сензори предотвратяват падането на устройството, например по стълбите. За почистване можете удобно да стартирате RCV 5 чрез приложението, като използвате предварително зададен индивидуален график или чрез натискане на бутон на устройството. Ако почистващият робот има нужда от помощ, в много ситуации той ще ви каже чрез гласово съобщение.