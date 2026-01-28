RCV 5
RCV 5 прахосмуче и почиства напълно самостоятелно с помощта на изкуствен интелект. Снабден с прецизна LiDAR навигация, двойна лазерна система и камера, препятствията се избягват без усилие.
Твърдите подове и килимите с нисък косъм се почистват независимо и систематично от интелигентния почистващ робот RCV 5. Сухата мръсотия се събира във вградения контейнер за отпадъци чрез въртящата се четка и страничната четка за ръбовете. Ултразвуковият сензор открива килими, които биха били по-добре почистени с помощта на функцията Auto Boost за максимална мощност на засмукване. RCV 5 не само прахосмуче, но може и да бърше. В режим на избърсване килимите се избягват автоматично. Чрез приложението RCV 5 се изпраща на обиколка за проучване и автоматично ще създаде карта на стаите чрез откриване на околностите (LiDAR). За всяко помещение могат да се задават индивидуални параметри за почистване. Например кои стаи трябва да се почистват с прахосмукачка, бършат или да не се почистват. Благодарение на двойната лазерна система с камера, RCV 5 също открива и избягва плоски препятствия като кабели, чорапи или обувки. Допълнителни сензори предотвратяват падането на устройството, например по стълбите. За почистване можете удобно да стартирате RCV 5 чрез приложението, като използвате предварително зададен индивидуален график или чрез натискане на бутон на устройството. Ако почистващият робот има нужда от помощ, в много ситуации той ще ви каже чрез гласово съобщение.
Характеристики и предимства
Мокро почистванеЗа още по-добри резултати от почистването, RCV 5 може да намокри и моп. Ако е необходимо, използвайте модула за избърсване с микрофибърна кърпа, напълнете резервоара за прясна вода и сте готови. Почистващият робот RCV 5 може да се използва само за сухо почистване, само за мокро почистване или с двете опции заедно в режим на комбинирано почистване.
Прецизна навигация с помощта на изкуствен интелектС бърза, стабилна LiDAR навигация, роботът сканира и картографира стаите с прецизност, осигурявайки най-добрата ориентация за надеждно почистване дори на тъмно. Сензорът с двоен лазер и камерата на робота му позволяват да разпознава малки или плоски обекти, които са твърде малки за системата LiDAR (напр. обувки, чорапи или кабели). Ако системата с двойна лазерна камера открие препятствия, тя ги включва в картата. Роботът ги заобикаля с интелигентна навигационна маневра, избягвайки засядане или причиняване на щети.
Откриване на килими и автоматично усилванеRCV 5 автоматично открива повърхности с мокет с ултразвуков сензор и ги показва на картата в приложението. Ако е активирано мокро почистване, роботът избягва засечените мокетени повърхности и ги заобикаля. Функцията Auto Boost увеличава силата на засмукване върху повърхности с мокет, колкото е необходимо за още по-добри резултати от почистването.
Сензори срещу падане
- Сензорите за падане надеждно предпазват RCV 5 от падане по стъпала или пропадане.
- Сензорите сканират пода. Ако се открие голямо падане, контролерът получава сигнал, който задейства робота да се обърне.
Защита на данните и актуализации
- Като производител със седалище в Германия, Kärcher отдава голямо значение на защитата на данните и полага изключителни грижи, за да осигури спазването на всички приложими законови изисквания в това отношение.
- Целият трансфер на данни между приложението Home Robots на вашия смартфон и вашата роботизирана прахосмукачка и моп се извършва чрез облак до сървъри, разположени само в Германия.
- Редовните актуализации подобряват и разширяват работата на роботизираната прахосмукачка и приложението. Това също означава, че сигурността на системата се актуализира постоянно, за да съответства на текущите спецификации.
Гласова команда
- Винаги добре информиран: RCV 5 използва гласови съобщения, за да предостави важна информация и да сподели текущото състояние.
- Ако роботизираната прахосмукачка RCV 5 се нуждае от помощ или услуга, в много ситуации тя ще ви уведоми чрез гласово съобщение.
Удобно се управлява през приложението чрез WiFi
- Приложението може да се използва за адаптиране на много от настройките към индивидуалните предпочитания.
- С помощта на приложението можете да конфигурирате почистващия робот RCV 5 и да го управлявате от всяко място. Дори да не си вкъщи.
- Информация за текущото състояние на устройството и дисплей, показващ текущия напредък на почистването, са достъпни чрез приложението.
Прецизно картографиране с много опции за персонализиране
- Приложението може да съхранява множество карти, напр. за различни етажи.
- Възможно е да определите зони, в които не желаете роботът да отива и да почиства (напр. драскалка за котки, зони за игра в детските стаи или препятствия, които роботът не може да заобиколи).
- Определяне на избрани зони, които трябва да бъдат почистени многократно, почистени в режим на интензивно почистване или избърсани с повече вода.
Регулиране на параметрите на почистване
- Дефиниране на различни параметри за почистване в приложението за отделни зони на помещения (напр. мощност на засмукване или обем на водата, брой почиствания на повърхност).
Таймер програма
- Можете да планирате часове за почистване и да създавате планове за почистване чрез приложението.
- RCV 5 самостоятелно започва почистване въз основа на планирани дати/часове.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Време за зареждане на акумулаторните батерии (мин)
|230
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Капацитет на батерията (Ач)
|5,2
|Продължителност на чистенето с едно зареждане (мин)
|120
|Ефективнот за единица площ (в зависимост от режима на почистване) (м²/ч)
|85
|Контейнер за отпадъци (мл)
|330
|Резервоар за чиста вода (мл)
|240
|Всмукателна мощност (Pa)
|5000
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|66
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|100 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Цвят
|Бял
|Тегло на роботизираната прахосмукачка (вкл. модул за почистване и кърпа за почистване) (кг)
|3,9
|Тегло на зарядната станция (кг)
|0,4
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|6,49
|Височина на прахосмукачка робот (мм)
|97
|Диаметър на робота (мм)
|350
|Размери на зарядната станция (Д х Ш х В) (мм)
|135 x 150 x 99
Обхват на доставката
- Четка за почистване
- Странична четка: 2 x
- Филтър: 2 x
- Инструмент за почистване
- Устройство за избърсване
- Mикрофибърна кърпа: 2 x
- Контейнер за отпадъци
- Резервоар за чиста вода
- Зарядна станция
Оборудване
- Автономно почистване
- Сензори срещу падане
- Сензор за килими
- Управление чрез Аpp (приложение за телефон)
- Свързване чрез WLAN
- интелигентни услуги/функции в приложението
- Гласова команда
- Лазерна навигационна система (LiDAR)
- Лазерен сензор и камера
- Таймер програма: възможност за различни настройки за работа
- Различни режими: Сухо почистване/ Мокро почистване/ Комбинирано почистване (мокро и сухо)/ Автоматична система/ Спот
Видео
Сфера на приложение
- Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC
- На килими с нисък косъм