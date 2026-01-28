RCV 5

RCV 5 прахосмуче и почиства напълно самостоятелно с помощта на изкуствен интелект. Снабден с прецизна LiDAR навигация, двойна лазерна система и камера, препятствията се избягват без усилие.

Твърдите подове и килимите с нисък косъм се почистват независимо и систематично от интелигентния почистващ робот RCV 5. Сухата мръсотия се събира във вградения контейнер за отпадъци чрез въртящата се четка и страничната четка за ръбовете. Ултразвуковият сензор открива килими, които биха били по-добре почистени с помощта на функцията Auto Boost за максимална мощност на засмукване. RCV 5 не само прахосмуче, но може и да бърше. В режим на избърсване килимите се избягват автоматично. Чрез приложението RCV 5 се изпраща на обиколка за проучване и автоматично ще създаде карта на стаите чрез откриване на околностите (LiDAR). За всяко помещение могат да се задават индивидуални параметри за почистване. Например кои стаи трябва да се почистват с прахосмукачка, бършат или да не се почистват. Благодарение на двойната лазерна система с камера, RCV 5 също открива и избягва плоски препятствия като кабели, чорапи или обувки. Допълнителни сензори предотвратяват падането на устройството, например по стълбите. За почистване можете удобно да стартирате RCV 5 чрез приложението, като използвате предварително зададен индивидуален график или чрез натискане на бутон на устройството. Ако почистващият робот има нужда от помощ, в много ситуации той ще ви каже чрез гласово съобщение.

Характеристики и предимства
Прахосмукачка робот с функция бърсане RCV 5: Мокро почистване
Мокро почистване
За още по-добри резултати от почистването, RCV 5 може да намокри и моп. Ако е необходимо, използвайте модула за избърсване с микрофибърна кърпа, напълнете резервоара за прясна вода и сте готови. Почистващият робот RCV 5 може да се използва само за сухо почистване, само за мокро почистване или с двете опции заедно в режим на комбинирано почистване.
Прахосмукачка робот с функция бърсане RCV 5: Прецизна навигация с помощта на изкуствен интелект
Прецизна навигация с помощта на изкуствен интелект
С бърза, стабилна LiDAR навигация, роботът сканира и картографира стаите с прецизност, осигурявайки най-добрата ориентация за надеждно почистване дори на тъмно. Сензорът с двоен лазер и камерата на робота му позволяват да разпознава малки или плоски обекти, които са твърде малки за системата LiDAR (напр. обувки, чорапи или кабели). Ако системата с двойна лазерна камера открие препятствия, тя ги включва в картата. Роботът ги заобикаля с интелигентна навигационна маневра, избягвайки засядане или причиняване на щети.
Прахосмукачка робот с функция бърсане RCV 5: Откриване на килими и автоматично усилване
Откриване на килими и автоматично усилване
RCV 5 автоматично открива повърхности с мокет с ултразвуков сензор и ги показва на картата в приложението. Ако е активирано мокро почистване, роботът избягва засечените мокетени повърхности и ги заобикаля. Функцията Auto Boost увеличава силата на засмукване върху повърхности с мокет, колкото е необходимо за още по-добри резултати от почистването.
Сензори срещу падане
  • Сензорите за падане надеждно предпазват RCV 5 от падане по стъпала или пропадане.
  • Сензорите сканират пода. Ако се открие голямо падане, контролерът получава сигнал, който задейства робота да се обърне.
Защита на данните и актуализации
  • Като производител със седалище в Германия, Kärcher отдава голямо значение на защитата на данните и полага изключителни грижи, за да осигури спазването на всички приложими законови изисквания в това отношение.
  • Целият трансфер на данни между приложението Home Robots на вашия смартфон и вашата роботизирана прахосмукачка и моп се извършва чрез облак до сървъри, разположени само в Германия.
  • Редовните актуализации подобряват и разширяват работата на роботизираната прахосмукачка и приложението. Това също означава, че сигурността на системата се актуализира постоянно, за да съответства на текущите спецификации.
Гласова команда
  • Винаги добре информиран: RCV 5 използва гласови съобщения, за да предостави важна информация и да сподели текущото състояние.
  • Ако роботизираната прахосмукачка RCV 5 се нуждае от помощ или услуга, в много ситуации тя ще ви уведоми чрез гласово съобщение.
Удобно се управлява през приложението чрез WiFi
  • Приложението може да се използва за адаптиране на много от настройките към индивидуалните предпочитания.
  • С помощта на приложението можете да конфигурирате почистващия робот RCV 5 и да го управлявате от всяко място. Дори да не си вкъщи.
  • Информация за текущото състояние на устройството и дисплей, показващ текущия напредък на почистването, са достъпни чрез приложението.
Прецизно картографиране с много опции за персонализиране
  • Приложението може да съхранява множество карти, напр. за различни етажи.
  • Възможно е да определите зони, в които не желаете роботът да отива и да почиства (напр. драскалка за котки, зони за игра в детските стаи или препятствия, които роботът не може да заобиколи).
  • Определяне на избрани зони, които трябва да бъдат почистени многократно, почистени в режим на интензивно почистване или избърсани с повече вода.
Регулиране на параметрите на почистване
  • Дефиниране на различни параметри за почистване в приложението за отделни зони на помещения (напр. мощност на засмукване или обем на водата, брой почиствания на повърхност).
Таймер програма
  • Можете да планирате часове за почистване и да създавате планове за почистване чрез приложението.
  • RCV 5 самостоятелно започва почистване въз основа на планирани дати/часове.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Време за зареждане на акумулаторните батерии (мин) 230
Вид батерия Литиево-йонни акумулаторни батерии
Капацитет на батерията (Ач) 5,2
Продължителност на чистенето с едно зареждане (мин) 120
Ефективнот за единица площ (в зависимост от режима на почистване) (м²/ч) 85
Контейнер за отпадъци (мл) 330
Резервоар за чиста вода (мл) 240
Всмукателна мощност (Pa) 5000
Ниво на звукова мощност (дБ(А)) 66
Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 100 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Цвят Бял
Тегло на роботизираната прахосмукачка (вкл. модул за почистване и кърпа за почистване) (кг) 3,9
Тегло на зарядната станция (кг) 0,4
Тегло вкл. Опаковка (кг) 6,49
Височина на прахосмукачка робот (мм) 97
Диаметър на робота (мм) 350
Размери на зарядната станция (Д х Ш х В) (мм) 135 x 150 x 99

Обхват на доставката

  • Четка за почистване
  • Странична четка: 2 x
  • Филтър: 2 x
  • Инструмент за почистване
  • Устройство за избърсване
  • Mикрофибърна кърпа: 2 x
  • Контейнер за отпадъци
  • Резервоар за чиста вода
  • Зарядна станция

Оборудване

  • Автономно почистване
  • Сензори срещу падане
  • Сензор за килими
  • Управление чрез Аpp (приложение за телефон)
  • Свързване чрез WLAN
  • интелигентни услуги/функции в приложението
  • Гласова команда
  • Лазерна навигационна система (LiDAR)
  • Лазерен сензор и камера
  • Таймер програма: възможност за различни настройки за работа
  • Различни режими: Сухо почистване/ Мокро почистване/ Комбинирано почистване (мокро и сухо)/ Автоматична система/ Спот
Видео

Сфера на приложение
  • Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC
  • На килими с нисък косъм
Аксесоари