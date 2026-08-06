Нашият струйник PowerControl 034 ви позволява по всяко време да адаптирате безкрайно ефективността на почистването на вашата водоструйка към съответната задача. Независимо дали се нуждаете от повече или по-малко натиск: патентованият контур на дюзите на Kärcher увеличава ефективността на почистване с около 40%. Контролът за регулиране на налягането е в непосредствена близост и е много лесен за опериране по време на работа. За целенасочено приложение на почистващи препарати е интегриран режим с ниско налягане, докато регулирането на нивото на пръскане гарантира правилния работен ъгъл.