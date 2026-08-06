Струйник Power Control 034
Безстепенно регулиране на налягането по време на работа директно в зоната на захващане на оператора, особено за машини без функция на серво управление. Ефективността на почистването може да бъде адаптирана към съответната задача за миг. Режимът на ниско налягане за нанасяне на почистващия агент и регулиране на нивото на струята допълват продукта.
Нашият струйник PowerControl 034 ви позволява по всяко време да адаптирате безкрайно ефективността на почистването на вашата водоструйка към съответната задача. Независимо дали се нуждаете от повече или по-малко натиск: патентованият контур на дюзите на Kärcher увеличава ефективността на почистване с около 40%. Контролът за регулиране на налягането е в непосредствена близост и е много лесен за опериране по време на работа. За целенасочено приложение на почистващи препарати е интегриран режим с ниско налягане, докато регулирането на нивото на пръскане гарантира правилния работен ъгъл.
Спецификации
Технически данни
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Цвят
|антрацит
|Тегло с опаковката (кг)
|1,15
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